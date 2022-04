Revivez le meilleur des entretiens de DJ électro Vitalic, de l'anthropologue Philippe Descola, du chanteur Matthieu Chedid, du comédien François Berléand et de la romancière et traductrice Florence Delay au micro d'Augustin Trapenard cette semaine dans l'émission "Boomerang".

"Rêver, c’est une façon d’être dans la pleine réalité" - Matthieu Chedid dans Boomerang © Getty / Juana Mari Moya

Ne loupez rien des moments les plus insolites de Boomerang cette semaine grâce au mix du best-of de Victor Kandelaft :

11 min Le best-of de Boomerang du vendredi 1er avril 2022 Par Victor Kandelaft

Vitalic

Le DJ quadragénaire fait partie du patrimoine de la musique électronique alliant la techno, l'Acid House le new wave ou encore le disco. Il sort le second opus de son album "Dissidænce" et est actuellement en tournée en Europe et dans toute la France. Vitalic est venu électriser le micro de Boomerang.

V : "Dans ma musique, je raconte la vie avec des filtres

Il y a un avant et un après Daft Punk. Ils ont marqué une transition dans l’histoire de la techno en amenant la pop française des années 80 ou la funk américaine dans leur techno. Daft Punk, c’est le mélange

La techno est encore un monde engagé ainsi qu'un lieu d’affirmation politique, en particulier pour les minorités."

Philippe Descola

La réalisatrice indépendante Elisa Levy consacre un film à l'anthropologue dans "Composer les mondes", à travers lequel il s'agit de réfléchir aux manières d’habiter le monde et d'interroger notre apport à la nature. L'intellectuel Philippe Descola est venu se confier dans Boomerang.

PD : "L’architecture métaphysique de la modernité est fondée sur l’idée de "nature", qui permettrait de définir tout le reste : la société, la culture, l’art, etc. On stipule ainsi que la nature serait une ressource extérieure à exploiter.

On doit apprendre et enseigner à regarder autrement le monde

Les humains ont progressivement rendu la planète inhabitable. L’ensemble des non-humains a été perçu comme ressource à exploiter et l’on a profondément perturbé les écosystème".

Matthieu Chedid

Le chanteur signe son grand retour sur scène à partir du 8 avril. Son 7e album "Rêvalité" est prévu pour le 3 juin, et il vient de dévoiler l'un des titres, "Dans ta radio". M était au micro d'Augustin Trapenard :

MC : "Je suis porté par le plaisir et le don du plaisir. Je suis victime de mon inspiration : je fais un morceau, et il est ce qu’il est.

Rêver, c’est une façon d’être dans la pleine réalité

Chacun de nous est plongé dans ses rêves, mais il faut les intégrer pleinement à la réalité."

François Berléand

Le célèbre comédien français est actuellement sur les planches du Théâtre libre, dans Par le bout du nez, dans la peau d’un psychanalyste chargé de guérir un Président fraichement élu. François Berléand est venu sur le divan de Boomerang.

FB : "Il m’a fallu beaucoup de temps avant d’être vu. Pendant 20 ans, j’ai fait mon métier incognito.

Quand j’étais petit, je me suis mis tout nu en classe car je croyais être invisible. Mais j’ai compris que je ne l’étais pas. C'était le premier drame de ma vie."

Florence Delay

L'écrivaine vient de sortir son tout nouveau livre, "Il n’y a pas de cheval sur le chemin de Damas", un formidable hommage de la force littéraire et imaginaire des contes. Réécoutez l'entretient intégral de Florence Delay dans Boomerang.

FD : "Il faut savoir aimer ce qui ne nous ressemble pas.

Il faut choisir la joie car elle n'est jamais donnée. Il faut la choisir, la travailler, la cultiver et la donner.

La douceur du langage de France m’a guidée toute ma vie.

La rêverie est une forme de liberté. Ne l’abandonnons pas

Je respecte beaucoup l’insuccès. Nous avançons autant par nos échecs que par nos réussites".

