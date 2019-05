L'auteur de "L'Arabe du futur" ou encore des "Cahiers d'Esther", collectionne les mots nouveaux des jeunes comme d’autres les papillons, et a croqué le linguiste pour la couverture de la nouvelle édition du dictionnaire.

Détail de la couverture du Petit Robert 2020 par Riad Sattouf © Le Robert

Pour « Beignerie » (le lieu où l’on vend des beignets), l’un des mots nouveaux d’origine canadienne à entrer dans le dictionnaire, Riad Sattouf aurait plutôt imaginé un lieu où on se colle des beignes (coups)… Après avoir parrainé la Semaine de la francophonie 2019, avant de présider en juin le Jury du Prix du Livre Inter, le dessinateur continue sa relation avec la langue française en imprimant de sa marque le nouveau dictionnaire.

Comme il l’a raconté dans L’Arabe du futur, l’auteur de BD a d’abord eu comme langue l’arabe. Et le français est arrivé via sa mère, bien sûr, et par les livres envoyés par sa grand-mère bretonne. Il en garde une fascination qui lui fait glaner les mots nouveaux des jeunes avec gourmandise, comme dans La vie secrète des jeunes dès 2002 dans Charlie Hebdo et aujourd’hui dans Les Cahiers d’Esther (l’adolescente dont les aventures sont publiées dans L’Obschaque semaine, et le quatrième tome Histoires de mes 13 ans parait cette semaine). Récemment, il a noté l’expression : « elle s’est refaite » pour l’idée de faire semblant pour plaire. Esther a une amie qui s’est « refaite féministe » alors que c’est une midinette.

Alain Rey, trésor national vivant

A l’étranger, on interroge souvent Riad Sattouf sur la langue française. Il est souvent perçu comme l’un de ses ambassadeurs. C’est pourquoi à la demande des Editions du Robert de dessiner Alain Rey (qui dirige l'édition du dictionnaire), il a dit oui tout de suite :

C’est un trésor national vivant, et plus jeune, je me réveillais avec sa chronique à la radio.

De cette période, le dessinateur, qui a fait son entrée en 2019 dans le dictionnaire, conserve une attention maniaque à l’orthographe, il s’est même adjoint une correctrice.

Alain Rey :

La langue française est notre bien commun, notre maison.

De son côté, le lexicographe est fasciné par la richesse de la BD dont l’origine est plus ancienne, qu’on ne le croit. Il cite le Suisse Töpffer qui au XIXe siècle aurait inventé la première. Il admire ce mariage du dessin et du langage en particulier dans celles de L’Arabe du futur. Entre la voix du narrateur, celle des bulles, des petits commentaires et des onomatopées, elle comprend pas moins de quatre niveaux de narration.

Alain Rey est particulièrement sensible au 9e art : il trouve même une similitude dans la démarche de la rédaction d’un dictionnaire et celle d’une bande dessinée dans l’attention que l’on doit prêter à l’oral et à l’audition du lecteur…

Les mots nouveaux du Petit Robert

A noter, l'arrivée de "coworking" (fait pour des professionnels indépendants de partager le même espace de travail), "démocrature" (régime politique mêlant des apparences démocratiques et un exercice autoritaire du pouvoir), "krav maga" (méthode d’autodéfense ciblant les points sensibles du corps et mêlant des techniques de combat issues de différents arts martiaux), "malaisant" (qui crée un malaise), "Prosecco" (vin blanc effervescent italien)…

