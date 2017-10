Conçue par Justin Roiland et Dan Harmon, la série animée diffusée sur Netflix cartonne. Renan Cros revient sur cette ovni télévisuel qui ne cesse de surprendre…

Rick et Morty © Adult Swim

Cette série animée pour les adultes était diffusée aux USA sur AdultSwim. Elle était créée par Justin Roiland et Dan Harmon - Dan Harmon que vous connaissez peut être pour une autre série géniale : Community, qui était déjà une sorte de phénomène pop complètement dingue... sauf que là ça atteint des proportions complètement folle ces dernières semaines puisque grâce à Rick & Morty - ou à cause de Rick & Morty - on a saccagé un McDonald's !

Rick & Morty est une sorte de parodie de Retour vers le futur qui raconte la relation entre Rick, un scientifique alcoolique misogyne et vulgaire, et son petit-fils Morty, un ado introverti qui vivent des aventures incroyables et intergalactiques.

On a découvert que le but de la vie de Rick était de récupérer une sauce McDonald's, la sauce Szechuan, qui avait été diffusée lors du film Mulan il y a presque vingt ans. Ce sont des sauces tellement rares qu'elles n'existent que dans des univers parallèles.

McDo a trouvé ça tellement drôle qu'ils ont voulu faire de la pub sur Rick & Morty... Les fans se sont rués dans quelques McDonald's américains et ils ont saccagé les locaux, parce qu'il n'y en avait pas assez.

Pourquoi un tel délire ?

Parce que la série invite à ça. Elle repose sur l'idée qu'il existe différents univers parallèles, il y a des milliards de versions de nous-mêmes qui vivent dans des mondes parallèles et on peut se balader pour les rencontrer... et puisqu'il y a des milliards de version de nous-mêmes, à quoi ça sert de vivre sa vie ? Autant faire n'importe quoi. C'est une vrai série dada.

Pour vous donner un exemple, dans un épisode de la saison 1, Rick et Morty regardent la télévision - mais pas comme tout le monde, ils regardent le câble intergalactique : toutes les émissions possibles, tous les épisodes possibles, toutes les télé-réalités possibles.

Ce délire existentiel aboutit sur une réflexion : qu'est ce la fiction ? A quoi ça sert de raconter des histoires ? Justement à se consoler du fait que la vie n'a pas de sens…

Si la vie n'a pas de sens autant s'amuser avec. Et donc se raconter des histoires.

Dans un épisode de la dernière saison, on découvre un monde où il n'y a QUE des Ricks et des Mortys. Qu'est-ce que c'est qu'un monde où tout le monde se ressemble ? Par le biais de la science-fiction, la série devient politique, et raconte l'existence humaine et la difficulté à avoir une identité.

Les universitaires se penchent de plus en plus sur la série. Notamment dans un podcast québécois, Pop en stock, dans lequel des universitaires discutent de la "narratologie" de la série.

Les créateurs de "Rick et Morty", Justin Roiland (à gauche) et Dan Harmon (à droite) © AFP / Frederick M. Brown / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

► la série est à découvrir sur Netflix (qui la décrit lui-même comme "Excentrique" et "absurde")