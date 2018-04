Une recette d'Alessandra Pierini extraites de son livre "Le Citron, dix façon de le préparer" (Ed. Epure)

Riz pour risotto © Getty

Les ingrédients :

400 g. riz à risotto Carnaroli

1 oignon

2 petites carottes

80 g. d'amandes pelées et concassées

2 citrons non traités

1/2 verre de vin blanc sec

80 g. de beurre

50 g. de parmesan râpé

Sel et poivre du moulin

1 l. de bouillon salé de légumes dans lequel vous aurez laissé infuser 1 h. la peau d'un citron non traité

Laver et couper en fines rondelles les carottes, émincer l'oignon et les faire revenir dans un faitout avec 50 g. de beurre.

Au bout de 2/3 minutes, incorporer le riz, le laisser nacrer légèrement en tournant sans arrêt avec une cuillère en bois et mouiller avec le vin blanc.

Ajouter le zeste d'un citron et, dès l'évaporation du vin, commencer à verser le bouillon chaud, quelques louches à la fois, au fur et à mesure de son absorption, mélanger de temps en temps et garder le feu moyen. À mi-cuisson, rajouter les amandes.

Terminer la cuisson du riz (environ 16/18 minutes, selon les variétés) avec l'absorption complète du bouillon et retirer la casserole du feu.

Ajouter le zeste râpé du deuxième citron, le parmesan, 30 g. de beurre, le poivre et un peu de sel.

Tourner énergiquement pour bien lier tous les ingrédients et servir aussitôt.

