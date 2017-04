Recette tirée de "Super nature - 100 recettes gourmandes - Certifié bon et sain de Catherine Kluger"

Salade de riz noir © Catherine Madani/Editions de la Martinière

Le riz noir, outre sa couleur qui donne aux plats une note originale, est particulièrement agréable pour réaliser des salades car il reste ferme.

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 40 minutes

200 g de riz noir

2 courgettes

2 tomates ou 150 g de tomates cerise

30 g d’amandes effilées torréfiées

Pour le pesto

½ botte de persil

1 botte de basilic

10 g d’amandes effilées

10 cl d’huile d’olive

½ verre d’eau glacée

2 cuill. à soupe de vinaigre de Xérès

Sel, poivre

1. Je rince le riz avant de le cuire dans 3 fois son volume d’eau salée pendant environ 40 minutes et de l’égoutter. Les grains doivent rester légèrement croquants.

2. Je lave les courgettes avant de les couper, selon leur diamètre, en 2 ou en 4 dans la longueur puis de les émincer en demi ou quart de rondelles.

3. Je lave, puis coupe les tomates en gros dés sans les éplucher ni les épépiner.

4. Je lave les herbes, les sèche et les hache grossièrement (pour ne pas avoir à les mixer longtemps, sinon elles s’oxydent). Je les mixe au mixeur plongeant avec les amandes, l’huile d’olive et le ½ verre d’eau glacée. J’ajoute le vinaigre, sel, poivre, à la fin.

5. Une fois le riz refroidi, je le mélange avec les courgettes, les tomates et le pesto et je sers frais avec les amandes et un tour de moulin à poivre sur le dessus.

