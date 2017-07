Dans la carrière de Romy Schneider, il y a la parenthèse Sautet, trois films en trois ans et trois rôles de femme ordinaire et flamboyante. Arrêtons nous sur Hélène et Rosalie.

Romy Schneider © Getty

Hélène | Les choses de la vie

Hélène Haltig (Romy Schneider) et Pierre Bérard (Michel Piccoli) ont une relation, mais lorsque le film commence, rien ne va plus. Ils ont du mal à se parler. Surtout lui. Souvenez-vous, nous sommes septembre et elle, elle a fermé sa chambre et le soleil n'y rentrera plus....

Claude Sautet ne voulait pas d'une chanson dans le film. Ce qui n'a pas empêché Jean-Loup Dabadie d'écrire ce texte magnifique

Philippe Sarde se souvient. Il avait tout juste 18 ans quand il a composé la musique des Choses de la vie :

Et voilà comment cette chanson, qui n'est pas dans le film, en est devenu l'un des marqueurs les plus connus.

Ce soir nous sommes septembre

Et j'ai fermé ma chambre

Le soleil n'y entrera plus

Tu ne m'aimes plus

Là-haut un oiseau passe comme une dédicace

Dans le ciel

Je t'aimais tant Hélène

Il faut se quitter

Les avions partiront sans nous

Je ne sais plus t'aimer Hélène

Avant dans la maison j'aimais quand nous vivions

Comme un dessin d'enfant

Tu ne m'aimes plus

Je regarde le soir tomber dans les miroirs

C'est la vie

C'est mieux ainsi Hélène

C'était l'amour sans amitié Il va falloir changer de mémoire

Je ne t'écrirai plus Hélène

L'histoire n'est plus à suivre et j'ai fermé le livre

Le soleil n'y entrera plus

Tu ne m'aimes plus

(Re)découvrez une version très personnelle de la Chanson d'Hélène par Jacky Terrasson. C'était il y a quelques mois dans La Récréation de Vincent Josse

Rosalie | César et Rosalie

Après Les Choses de la vie, Sarde et Sautet se retrouvent l'année suivante pour Max et les ferrailleurs et pour la troisième année consécutive, le duo se reforme pour César et Rosalie où une fois de plus la musique de Philippe Sarde raconte à sa façon Et les personnages, Et l'histoire.

Ici, Rosalie (Romy Schneider) est amoureuse de César (Yves Montand) et de David (Samy Frey).

Voyez comment Rosalie/Romy dit, en voix of, la lettre qu'elle a écrit à David, qui n'est plus là. Et comment cette lecture devient presque une chanson sur la musique de Philippe Sarde....

Et puis, quand Rosalie a choisi finalement David, avant de disparaître, César fait encore et toujours le beau face à David qui n'est pas dupe.

Dabadie et Sarde écrivent alors de nouveau, comme du temps des Choses de la vie, une chanson pour Romy Schneider. Mais cette dernière n’enregistrera jamais ce qui aurait pu être La Chanson de Rosalie.

Il n'en reste qu'une version, en anglais, chantée par Juli Dawn.

Elle parle d'une maison au bord de la mer, celle depuis laquelle Rosalie écrivait à son David absent, David qui l'emmène sans l'emporter et qui l'aime sans la vouloir....

