Recette extraite de l'ouvrage "Brousse du Rove - L'appel des collines" de Mayalen Zubillaga (Editions de l'épure)

Aubergines grillées © AFP

Ingrédients

Brousse de Rove

1 ou 2 aubergines

Jus de citron

Basilic, menthe ou persil

Sel, poivre

Facultatif

Bresaola ou du jambon sec

En Italie, on garnit certains involtini d’aubergine avec de la ricotta. La brousse du Rove se plie de bonne grâce à l’exercice.

Mandolinez 1 ou 2 petites aubergines fermes, de façon à obtenir de fines tranches. Huilez-les au pinceau et faites-les cuire à la poêle ou au four, recto-verso, avec un peu de sel, jusqu’à ce qu’elles soient tendres et dorées.

Épongez-les et laissez-les refroidir. Prévoyez aussi, si vous le souhaitez, de la bresaola ou du jambon sec finement tranchés.

Démoulez des brousses du Rove et mélangez-les rapidement avec du jus de citron, du basilic, de la menthe ou du persil, du sel et du poivre. Répartissez cette préparation sur les tranches d’aubergine et de bresaola (voire les deux, superposées), roulez-les sur elles-mêmes.

Servez les involtini frais, avec du pain grillé.

