Céline Sciamma, Charles Dantzig, Nora Hamzawi, Liam Gallagher et Jalil Lespert étaient les invités d'Augustin Trapenard cette semaine. Morceaux choisis.

S'aimer, c'est aussi rire de ses défauts © Getty

Joséphine Dumoulin a préparé le best-of de Boomerang de cette semaine, à partir des entretiens d'Augustin Trapenard :

8 min Le best de Boomerang - 20 septembre 2019 Par France Inter

Céline Sciamma

Le désir, le regard et la lumière. Est-ce cela qui a séduit le jury du dernier Festival de Cannes et qui lui a permis d'obtenir le prix du scénario ? Portrait de la jeune fille en feu, l’histoire d’une rencontre entre une peintre et son modèle, est l'un des événement de cette rentrée cinématographique.

L'enjeu de toute histoire d'amour, c'est la fabrication d'une langue. C'est à la fois le récit de soi et la langue qu'on produit ensemble.

Charles Dantzig

Dans la série des "Dictionnaire de..." je demande la littérature. Celui que Charles Dantzig, il y a 14 ans, a consacré à la littérature française fait figure de classique. Il s'attaque aujourd'hui à la littérature mondiale.

Le mot a une utilité en fonction de qui l'utilise

Nora Hamzawi

Elle est de retour sur scène, après des détours par la radio, la télé et le cinéma. Une semaine au Rond Point avant de prendre la route pour jouer partout en France.

Je revendique le droit au complexe. S'aimer c'est aussi rire de ses défauts et les accepter.

Liam Gallagher

Avec son frère, il a incarné la voix, le son et l’esprit des années quatre-vingt-dix. On leur doit des titres comme Wonderwall ou Don't look back in anger. Depuis deux ans, il s’affiche en solo, et revient avec un deuxième album, Why me ? Why not ?

J'habite à Londres, mais mon âme et mon cœur sont restés à Manchester

Jalil Lespert

Il a choisi Feydeau pour son cinquième film. Une pièce qui triomphe au théâtre depuis plus de 100 ans. Comédien chez Laurent Cantet, Robert Guédiguian ou encore Alain Resnais, réalisateur de Les Vents contraires, ou encore d'un retentissant _Yves Saint-Laurent… l_e garçon aime être ou on ne l'attend pas

Je m'ennuyais entre deux films, j'avais envie de filmer mes potes de raconter mes histoires. J'ai pris une caméra et j'ai fait un court métrage. J'ai pris beaucoup de plaisir à être derrière la caméra

