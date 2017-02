Après un premier voyage à Hong Kong il y a maintenant 10 ans, Alexandre Fontaine n'a de cesse de s'intéresser à la culture et à la gastronomie hongkongaise.

Noix de Saint Jacques © Getty

Ingrédients :

6 Saint-Jacques fraîches dans leurs coquilles

100g de Vermicelles de Haricots mungo séchés (aussi appelés Vermicelles de Lungkow)

6 Gousses d'Ail

Un Morceau de Gingembre (~50gr)

4 Tiges de Ciboule

1 Piment rouge

2 Cuillères à soupe de Sauce Soja pour poisson ou, à défaut, de Sauce soja claire.

1 Cuillère à soupe de Sauce Soja noire

1 Cuillère à café de Sucre en poudre

5 Cuillères à soupe d'Huile végétale

Sel

Préparation :

- Ouvrir les Saint-Jacques. Retirer les barbes et le corail pour ne conserver que les noix. Nettoyer soigneusement les noix. Garder les côtés creux des coquilles et bien les laver. Saler les noix et réserver au frais.

- Plonger les Vermicelles de Haricots mungo séchés dans un grand volume d'eau bouillante pendant environ 10 min. Égoutter. Réserver.

- Hacher finement les 6 Gousses d'Ail. Réserver.

- Hacher finement le gingembre. Réserver.

- Hacher finement le piment rouge. Réserver.

- Émincer les parties blanches des Tiges de ciboule. Réserver.

- Émincer les parties vertes des Tiges de ciboule. Réserver.

- Dans un wok ou une poêle, Faire revenir 5 Cuillères à soupe d'Huile végétale avec l'ail, le gingembre, la partie blanche de la ciboule et le piment rouge.

- Dans un wok ou une casserole, Faire chauffer 2 Cuillères à soupe de Sauce soja pour poisson, 1 Cuillère à soupe de Sauce soja noire et 1 Cuillère à café de sucre en poudre jusqu'à dissolution du sucre.

- Dans chaque coquille de Saint-Jaques, ajouter une petite poignée de Vermicelles de Haricots mungo, puis une Noix de Saint-Jacques, puis une belle cuillère du Mélange Ail, Gingembre, Ciboule, Piment rouge.

- Cuire à la vapeur douce les Coquilles pendant environ 4 min (Le temps de cuisson dépendra de la taille des noix).

- Ajouter sur chaque Coquille une cuillère du mélange de Sauces Soja et de la Ciboule (partie verte) émincée. Servir aussitôt.

Astuces :

- Il ne faut pas hésiter à ajuster les doses d'ail, de gingembre et de piment rouge selon son goût.

- La recette peut se préparer plus simplement encore, sans les coquilles, dans une seule assiette avec un lit de Vermicelles de Haricots mungo et les Noix de Saint-Jacques.

Pour aller + loin

