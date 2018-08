De nouvelles voix, de nouveaux rendez-vous... découvrez ce qui change cette saison sur notre antenne.

Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé

Le 7/9 de Léa Salamé et Nicolas Demorand © Radio France / Christophe Abramowitz

Liberté, modernité, rigueur et éclectisme font le succès de ce 7/9 pour la 12e fois consécutive première matinale de France avec ses 3 800 000 auditeurs quotidiens. Un public de plus en plus nombreux mais aussi de plus en plus jeune puisque plus de 82 000 auditeurs de moins de 35 ans ont adopté cette tranche depuis deux ans.

Trois nouvelles voix rejoindront cette saison le duo formé par Nicolas Demorand et Léa Salamé :

Florence Paracuellos, une femme enfin, pour assurer le journal phare de la tranche ;

Pierre Haski qui succède à Bernard Guetta pour le rendez-vous Géopolitique de 8 h15. Journaliste, spécialiste des questions internationales, ancien correspondant en Afrique du Sud, à Jérusalem et à Pékin, Pierre Haski est aussi Président de Reporters sans Frontières et l’un des témoins les plus attentifs et les mieux informés des évolutions du Monde

Enfin Chris Esquerre exercera le jeudi en alternance avec Frédéric Beigbeder son talent de funambule de l’humour.

L’actu, la politique, l’économie, les sciences, la vie des médias, la géopolitique, la prescription musicale, l’humour sont au menu de ces 120 minutes indispensables au réveil.

Le 5/7 de Mathilde Munos

Mathilde Munos © Radio France / Christophe Abramowitz

En cette rentrée 2018, Mathilde Munos prend les rênes de la première tranche d’information matinale.

Au programme : toujours de la bonne humeur pour un réveil en douceur, de la politique, des histoires du monde avec Anthony Bellanger, et cette année on parle aussi économie (du lundi au jeudi)… Sans oublier la télé avec Dorothée Barba, le billet d’humour de Daniel Morin et le vendredi la chronique de Frédéric Pommier Le Quart d’heure de célébrité pour bien terminer la semaine.

Le Grand face à face d'Ali Baddou, avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann

Le Grand face à face d'Ali Baddou, avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann © Radio France / Christophe Abramowitz

Le Grand face à face d’Ali Baddou change d’horaire et sera programmé désormais le samedi à 12h avec un format allongé de 15 minutes. Natacha Polony et Raphaël Glucksmann continueront de s’emparer des deux ou trois faits marquants de la semaine pour nous livrer leurs analyses quelquefois contradictoires, souvent différentes mais toujours éclairantes alors qu’un invité toujours dans l’actualité restera au centre de la deuxième partie. A noter, pour ouvrir l’émission, le meilleur des humoristes d’Inter sur l’actualité de la semaine.

Une émission incontournable pour prendre du recul et penser l’actualité.

Foule continentale de Caroline Gillet

Caroline Gillet © Radio France / Christophe Abramowitz

(Une coproduction RTBF)

Après sa formidable série estivale, Caroline Gillet, infatigable voyageuse, poursuit chaque dimanche à 13h15 sa route aux quatre coins de l’Europe et prolonge la galerie de portraits de ces jeunes européens recueillant au plus près leurs engagements, leurs espoirs et leurs désillusions. Comment vit-on aujourd’hui dans ce continent polymorphe quand on a 20 ans ? Profite-t-on des mêmes facilités pour étudier et travailler à l’Est et à l’Ouest ? Rêve-t-on d’un même monde au Nord et au Sud ?

Plongée à hauteur d’homme, cette série documentaire s’accompagnera de dialogues et de débats en direct grâce aux techniques de communication si largement partagées par cette nouvelle génération qui, quoiqu’elle pense de l’Union, ne fonctionne plus aujourd’hui qu’en réseau ignorant les frontières et les appartenances.

Interférences de Matthieu Conquet

Matthieu Conquet © Radio France / Christophe Abramowitz

Chaque samedi à 22h, deux heures pour suivre toute l’actualité musicale du moment. Avec d’abord pour guide un(e) invité(e) et son portrait en playlist : actualité, archives et moments Ina-ttendus (en partenariat avec l’Ina)

Puis, une deuxième heure, plus débridée, pour remonter les sources de ce qui fait le son actuel, suivant l’agenda des sorties.

L'émission d’Édouard Baer

Edouard Baer, nouvelle voix de France Inter © AFP / Alberto Pizzoli

Adieu la nostalgie et la morosité des dimanches soir ! Édouard Baer s’installe de 22 h à minuit en direct du bar « Le Belair » à Radio France avec ses amis, son talent et son goût pour l’improvisation. Sur son radeau nocturne, il nous embarque pour deux heures au gré de ses rencontres, de son humeur, de ses lectures.

Fulgurances radiophoniques, conversations poétiques et loufoques, improvisations, tout sera tenté pour chasser la peur du lendemain et ré-enchanter nos dimanches. C’est une grande fierté pour France Inter d’accueillir ce gentleman des ondes.

