De nouvelles voix, de nouveaux rendez-vous... Environnement, questions de genre, musiques à Ground Control, Le temps d’un bivouac à l’année, l’actualité des séries, musiques urbaines avec Éric et Quentin, l’amour aujourd’hui avec Nadia Daam… Tour d’horizon des nouveautés de la rentrée.

Saison 2019-2020 : environnement, musiques, archives, libre antenne... découvrez les nouveaux rendez-vous de France Inter © Radio France

Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé

Du lundi au vendredi de 7h à 9h

Saison historique pour le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé avec plus de quatre millions d’auditeurs au quotidien. Un record absolu pour cette tranche qui pour la 16e fois consécutive remporte la première place et sacre Florence Paracuellos la voix la plus écoutée de France avec les 2 241 000 auditeurs du Journal de 8 heures. L’éclectisme de la programmation, la qualité des journaux, la pertinence des éditorialistes, le temps long offert aux invités, la musique et l’humour, en font un rendez-vous d’actualité unique et indispensable.

Nicolas Demorand et Léa Salamé © Radio France / Christophe Abramowitz

"La Terre au Carré" par Mathieu Vidard

Du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30

Parce que l’environnement est au­jourd’hui crucial pour notre avenir à tous, il lui fallait un magazine quotidien, engagé, interactif et connecté nourri de l’expertise de la rédaction, de reportages en France et dans le monde mais aussi de l’expérience des citoyens appelés à témoigner, interroger, alerter tout au long de l’émission sur les réseaux sociaux. Un nouveau rendez-vous à 360° porté par Mathieu Vidard, exceptionnel pédagogue, accompagné de Camille Crosnier.

"Pas son genre, l'hebdo" avec Giulia Foïs

Le vendredi de 20h à 21h

Où en est-on de l’égalité homme/femme ? La parole s’est-elle vraiment libérée après le mouvement #MeToo ? Est-elle entendue partout et par tous ? Quelles luttes s’imposent et s’organisent aujourd’hui contre l’homophobie et le sexisme ? Comment se vivent les nouvelles identités sexuelles et les nouvelles filiations ? Le monde change dans la distribution des rôles et la relation au corps et au sexe. Pas son genre, l’hebdo participe à cette révolution et l’interroge avec, chaque semaine, des invités, intellectuels, associatifs, militants et un retour sur l’actualité de la semaine en France et dans le monde.

"Du vent dans les synapses" de Daniel Fiévet

Le samedi de 15h à 17h

Un magazine pour arpenter l’univers de la science, explorer la complexité du monde et s’émerveiller devant son infinie richesse avec pour guide Daniel Fiévet, infatigable randonneur des grilles estivales sur France Inter avec Le Temps d’un Bivouac. Des scientifiques de tout poil et de toutes disciplines l’entourent dans la première heure, passant la main dans la deuxième heure, aux arpenteurs de la planète, voyageurs, randonneurs, ethnologues ou anthropologues, navigateurs ou géologues.

Daniel Fievet, Mathieu Vidard et Giulia Foïs © Radio France / Christophe Abramowitz

Un rendez-vous musical le vendredi soir par Laurent Goumarre

Le vendredi de 21h à minuit

De la musique toujours le vendredi soir… Laurent Goumarre s’installe à Ground Control, lieu de vie pluridisciplinaire situé à Paris avec autour de lui toutes celles et ceux qui comptent sur la scène musicale française et francophone. Une scène qui n’a jamais été aussi riche, vivante et féminine qu’aujourd’hui ! Trois heures d’émission, en public et en direct, pimentées de lives et de rencontres, conclues par un grand concert.

"Une heure en séries" de Xavier Leherpeur

Le samedi de 20h à 21h

La toute première émission entièrement consacrée à l’actualité tous azimuts des séries télé. Coups de cœur, déceptions, recommandations, agacements... un « 52 minutes chrono » pour analyser et décrypter les séries les plus attendues (ou pas) de la semaine avec une bande de chroniqueurs spécialistes, passionnés, gourmands : Benoît Lagane, Marie Sauvion, Ava Cahen, Marjolaine Boutet et Ariane Allard… prêts à tout pour faire triompher leur point de vue.

"Le grand Urbain" par Éric et Quentin

Le samedi de 21h à 22h

Éric Metzger et Quentin Margot, couple improbable et irrésistible, partent à la découverte de la musique urbaine et accueillent pour cette occasion les artistes iconiques qui font de l’urbain la musique la plus écoutée en France. Humour, dernières nouveautés, inter­views sans filtre, freestyle…quand l’esprit France Inter rencontre la musique urbaine, cela donne Le Grand Urbain.

"Modern Love" par Nadia Daam

Le dimanche de 22h à minuit

Le dimanche soir, sur France Inter, les auditeurs ont la parole, pour se raconter, se dévoiler, se consoler, mais aussi s’interroger à plusieurs voix sur l’amour, l’amitié, le sexe, le genre, la famille, l’affection, la trahison. En bref, tout ce qui fait la vie et nous occupe au plus profond de nous-mêmes. Pour les écouter et les accompagner, Nadia Daam, jeune femme d’aujourd’hui, est accompagnée d’un invité bien décidé à se raconter, lui aussi, et à dialoguer.

Xavier Leherpeur, Eric et Quentin, Nadia Daam © Radio France / Christophe Abramowitz

