🎧 PODCAST - Les grands événements de l'Histoire, racontés aux 10-12 ans. A faire écouter à vos enfants ou à découvrir en famille ! . . 📍Le grand voyage de Christophe Colomb : 1492, la découverte de l’Amérique . 🚀 Mission Apollo 11 : l’histoire du premier homme à avoir marché sur la Lune. . 🏇 Calamity Jane, une histoire d’aventures dans les grands espaces du Far West. . . 👾L’histoire du monstre du Loch Ness. . ✊🏿Martin Luther King, le combat d’un homme pour son rêve. . 🏯 Puyi : l’histoire incroyable du dernier empereur de Chine. . ❄ Les aventuriers du grand froid : l'expédition d'Ernest Shackelton . 👩 Pauline Léon, une femme au cœur de la Révolution française . 🏞 Toutânkhamon, ou la découverte d’un tombeau royal. . . 📍Un podcast à télécharger sur iTunes ou via RSS sur notre site, et disponible sur l’application mobile de France Inter, Deezer et Orange. Avec #Pronote