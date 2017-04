Les recettes de François Pasteau sont extraites de son livre : Manger et cuisiner éco-responsable (Hachette Pratique)

Salade de fenouil par François Pasteau - Photographie : Frédéric Lucano © Hachette Cuisine

Restes d'un canard (ailerons, cou, carcasse...)

12 abricots secs (coupés en dés)

8 noix fraîches

3 fenouils

2 oignons

3 branches de coriandre fraîche

2 feuilles de brick

10 cl d'huile d'olive

1 cuil. à café de vadouvan

1 cuil. à café de curcuma

beurre fondu

Epluchez, émincez et faites suer les oignons à la poêle dans un peu d'huile d'olive

Ajoutez la viande récupérée effilochée, les épices et la coriandre ciselée. Mélangez. Débarrassez et laissez refroidir.

Préchauffez le four à 180° C (TH.6). Coupez les feuilles de brick en deux, beurrez-les et disposez la farce au centre. Roulez pour obtenir 4 cônes.

Enfournez pour 10 min de cuisson.

Emincez les fenouils en gardant les tiges vertes et le coeur: ils vous serviront pour la recette de fenouil confit.

Mélangez avec l'huile d'olive, les dés d'abricots secs et les noix fraîches.

Disposez les pastillas chaudes sur le dessus et servez.

► ECOUTEZ | On va Déguster avec François Pasteau