Salomé Kiner situe son roman dans les années 1990, période ou elle avait l'âge de son héroïne. Un plongeon dans l'adolescence et les tourments qui l'accompagnent. "Grande couronne" (Christian Bourgeois) est en compétition pour le 48è Prix du Livre Inter

Salomé Kiner © AFP / Céline Villegas / Hans Lucas

Celle qui raconte dit 'Je'. On imagine que cela remonte à peu de temps car elle a encore le phrasé de l'adolescence et elle est capable de restituer avec précision les faits et les sensations. Nous ne connaissons pas son prénom, mais très bien son intimité. Elle est en quatrième, elle vit en grande couronne, elle rêve de Paris et d'être hôtesse de l'air. Elle est une bonne élève. Sa mère lui donne cinq francs quand elle a un tableau d'honneur. Elle en gagne 50 par passe le mercredi, près du lavoir. Avec cet argent, elle achètera des Nike. Salomé Kiner nous emmène avec elle. Il n'y a pas de surplomb, c'est avec humour, il n'y a pas d'excuse sociologique. Mais le plus étonnant, c'est qu'on se dit que ça va aller pour elle.

Avec ce premier roman, un roman d'apprentissage, Salomé Kiner ne voulait pas du tout être dans la banalisation de ce que fait son héroïne : "La société banalise et aujourd'hui une jolie paire de baskets, un joli téléphone, ça a plus de valeur qu'une virginité buccale par exemple. Je rappelle que c'est un réseau de prostitution sans pénétration. Une petite passe si ça lui donne accès à la bonne paire de baskets et donc aux cercles les plus désirables de sa cour d'école. Finalement, est ce que c'est un prix si cher payé ?"

Je voulais que le lecteur soit absolument à hauteur de son regard à elle

L'histoire se passe en 1999. Une petite contextualisation s'impose. 1998, c'est l'affaire Monica Lewinsky. 2001, c'est Loana qui accède à la célébrité en étant nue dans une piscine. "On était dans un énorme creux féministe entre les années 80 et les années 2000, souligne l'auteure, ou l'idée d'une féminité réussie, c'était l'apparence, c'était une hypersexualisation, et ou être jolie est plus important qu'être intelligente. Ce livre, c'était aussi une manière de dire 'pourquoi est ce que c'est aussi facile de s'engager là dedans ?' C'est parce qu'on a placé des valeurs cardinales importantes, bien au delà du respect de son corps, de son intégrité physique."

La Grande Couronne, dont elle a fait le titre de ce roman, Salomé Kiner la connait pour y etre née et y avoir grandit : "Vous grandissez un peu entre deux mondes, sans vraiment savoir auquel vous appartenez. Et en général, vous allez partir soit pour l'un, soit pour l'autre, c'est à dire vous éloigner définitivement de la ville ou vous en rapprocher. Tous les banlieusards de France pourront le dire : si vous n'êtes pas nés à Paris intra muros, vous ne serez jamais un vrai Parisien parce qu'il vous manquera toujours des codes et je crois que c'est une distance qui se répare pas vraiment, quoique."