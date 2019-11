Le Salon de Montreuil (Seine-Saint-Denis), le grand rendez-vous annuel de la littérature et de la presse jeunesse, ouvre ses portes aujourd'hui sur le thème de l'éloge de la lenteur. Petite sélection de livres pour les enfants à glisser entre toutes les petites mains.

Sélection albums jeunesse pour Montreuil 2019 © 2024, Gallimard Jeunesse, Sarbacane, Albin Michel...

En faisant l'éloge de la lenteur, le Salon entend laisser du temps à l'enfance (...) Le temps qu'exige l'aventure de la lecture, de la littérature et des arts.

C'est ainsi que présente cette année la directrice du Salon, Sylvie Vassallo. Prenons donc le temps de lire avec ces sept albums pour enfants.

"Midi Pile", Pépite "livre illustré" du Salon du livre et de la presse jeunesse 2019

La lenteur avec l'attente d’un rendez-vous dans ce magnifique livre découpé. On peut lire ce livre pendant des heures : en se laissant guider par les images, ou par l'histoire. Mais on peut aussi passer beaucoup de temps sur chaque page à guetter la délicatesse des détails… (à partir de six ans)

Comment dessiner Midi pile ? regarder la leçon de dessin :

Midi pile de Rebecca Dautremer chez Sarbacane

"Quelqu'un m'attend derrière la neige", histoire d'aujourd'hui

Une hirondelle, Gloria, et un chauffeur-livreur ultra solitaire, à l'approche de Noël. On suit ces trajectoires singulières dans un récit contemporain. C'est délicat, triste juste ce qu'il faut, et ça nous parle d'aujourd'hui. Le trait de Thomas Campi souligne en finesse la générosité de l'histoire. (dès 7 ans)

Quelqu'un m'attend derrière la neige de Thimothée de Fombelle et Thomas Campi chez Gallimard Jeunesse

Une version moderne et bien vivante du célèbre conte du "Vilain petit canard", superbe livre disque d’après H.C Andersen

Très écrite, cette adaptation sonore et dessinée, mêle vocabulaire et éléments de décor contemporain à l’histoire de ce caneton né gris, différent, des autres.

Le texte lu par Arnaud Valois (un des acteurs du film 120 battements par minute) est mis en musique par le chanteur pop Etienne Daho. Et cela s’entend :, l’orchestration délicate et référencée accompagne très joliment l'histoire teintée d'humour illustrée par le dessinateur jeunesse Olivier Tallec.

Le vilain petit canard, un livre disque d’après H.C Andersen, lu par Arnaud Valois, mis en musique par Etienne Daho et illustré par Olivier Tallec. Gallimard Jeunesse

Une adaptation de "Blanche Neige"

Le célèbre conte de Grimm Blanche Neige est mis en dessin par François Roca et adapté par Charlotte Moundlic pour une jolie variation. Le trait à la peinture se met au service de héros au physique contemporain. Blanche neige, (Mince, Cheveux longs très brun, habillée d’une sobre ultra sobre bleu…), la marâtre rappelle de loin Cersei Lannister dans Games of Thrones et les sept nains ont un visage très réaliste. C'est sombre et magnifique.

Blanche Neige de Charlotte Moundlic et François Roca chez Albin Michel Jeunesse

"Neige" : poétique pop-up

Pour les petits, ce très mignon livre pop-up dans des tons blanc, bleu, et orange. Non seulement, c'est un très bel objet, mais le dessin poétique se met avec justesse au service d’une très simple histoire de promenade hivernale d’un renard.

Neige d’Elena Selena chez Gallimard jeunesse

Original "Le Roi de la lune"

Un soir, Anathilde voit débarquer dans sa chambre rien de moins que le roi de la Lune. Le petit bonhomme assez autoritaire l'embarque chez lui. Là, elle rencontre les habitants du satellite... Un superbe album au graphisme audacieux signé Donatien Mary.

Le Roi de la Lune de Bérengère Cournut et Donatien Mary, dans la collection 4048, publié chez 2024

Coloré "Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède"

Toujours au rayon des adaptations, parmi les ouvrages de la nouvelle collection de classiques illustrés (dirigée par Sébastien Lacombe) chez Albin Michel, on apprécie le sombre Peau d'âne, mais aussi Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Le périple à dos de jars est ici magnifié par des images joyeuses et vivantes.

Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf et Yvan Duque chez Albin Michel

