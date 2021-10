Le Salon de Montrouge, qui tient cette année sa 65e édition, est le rendez-vous annuel des jeunes artistes contemporains, et souvent un tremplin pour une partie des participantes et des participants. Parmi les 50 artistes sélectionnés cette année, Franceinter.fr vous présente les projets les plus marquants.

Les oeuvres de Camille Beauplan, Charlotte Vitaioli, Guillaume Bouisset, Charlotte Nicoli, Livia Melzi et Pierrick Mouton au Salon de Montrouge © Radio France / JB

C’est un rendez-vous auquel le monde de l’art est très attaché en France : depuis plus de six décennies, le Salon de Montrouge est un événement à part. Un salon, et pas une foire : les œuvres qui sont présentées ne sont pas vendues (même si une vente aux enchères est organisée en parallèle avec d’autres pièces des mêmes artistes), et pour les artistes présentés, c’est surtout un tremplin, une première grande vitrine d’exposition - certains artistes sortent tout juste d’école.

Après une année d’interruption, le Salon de Montrouge revient au Beffroi de la ville située aux portes de Paris, dans les Hauts-de-Seine, avec une sélection d’artistes qui attendaient depuis dix-huit mois pour exposer : cette édition 2021 est un report, à l'identique, de ce qu'aurait dû être le salon d’avril 2020.

A l’affiche, on retrouve de jeunes artistes que Franceinter.fr vous a déjà présentés, et dont certains ont été primés par le salon : le vidéaste Pierre Pauze et son expérimentation autour de la mémoire de l’eau ont remporté le prix du département des Hauts-de-Seine ; et la plasticienne Sharon Alfassi, qui s’est intéressée à l’esthétique de la "cow-girl" et à ses dérives, a gagné le prix Atelier Médicis. Le créateur Ben Elliot et la vidéaste Valentine Franc sont aussi exposés au salon. Mais voici une sélection d'autres artistes qui méritent le détour parmi la cinquantaine de jeunes artistes présentés.

Livia Melzi et la domination montrée par les images

"Qu'il était bon mon petit Français", l'installation de Livia Melzi © Radio France / JB

Née à Sao Paulo en 1985, Livia Melzi est la lauréate du Grand Prix du Salon de Montrouge - et verra donc son travail exposé au Palais de Tokyo, à Paris, l’année prochaine. Photographe et océanographe, elle explore la façon dont la production et la circulation des images peut mettre en relief des mécanismes de domination - en particulier pendant la période coloniale. L’installation qu’elle présente à Montrouge, nommée "Qu’il était bon mon petit Français", met face à face plusieurs regards sur un même fait : une photo montre un manteau issu de la culture Tupinamba qui était porté lors de rituels cannibales, et, face à lui, une tapisserie reproduisant une gravure du Français Théodore de Bry montrant, du point de vue opposé, des pratiques anthropophages dans l’Amérique au moment de sa colonisation. Les deux points de vue montrent comment ce qui est de l'ordre du sacré d'un côté est montré en acte de sauvagerie de l'autre. Et entre les deux, une table dressée, celle d’un repas traditionnel à la française.

Charlotte Nicoli et l'ironie du quotidien

Fragment de l'installation "Simulation de crédit" de Charlotte Nicoli © Radio France / JB

Le travail de Charlotte Nicoli est empreint d’ironie et d’un humour grinçant mais pas cruel : elle expose les paradoxes du quotidien, et pour mieux dénoncer les étiquettes qui peuvent nous coller à la peau, nous invite à en coller. Le logo "Société Géniale" qu’elle a imaginé fait écho à une autre société, qui, elle, n’a rien de génial. Et dans son installation, Simulation de crédit, le visiteur est invité à entrer dans un espace semblable à une fin de pot de départ au travail, parsemé de confettis, et entouré de miroirs dans lesquels on voit sa propre image entourée de termes qui ne sont, là aussi, que des étiquettes : "Excellent.e", "Insuffisant.e", etc.

Hedi Ladjimi et la finesse de la distance

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Hedi Ladjimi pratique un art qui se rapproche du cinéma documentaire. Sa matière première, ce sont des entretiens, des témoignages. Mais dans sa vidéo "Histoire(s) de R.", vous ne verrez pas "R.", qui raconte son histoire. Hedi Ladjimi collecte le témoignage, fait un premier montage, puis le projette sur un miroir brisé, qui nous renvoie une image fragmentée, partielle, de ce témoignage dont le son nous parvient intact, mais dont l'image se laisse voir par bribes, par apparitions, très élégamment, avec une distance qui implique un respect de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice.

comma et la cruauté du monde contemporain

"Heure brute - bore out" et ses 1015 pièces de 1 centime, oeuvre du collectif comma © Radio France / JB

Le collectif comma, composé de Clémence Choquet et Mickaël Gamio, matérialise des phénomènes sociaux de manière à la fois minimaliste et très visuelle. A Montrouge, ils exposent "Heure brute - Bore out", une sculpture composée d’un rail de porte de bureau dans laquelle sont encastrées des pièces de 1 centime d’euro. Il y en a 1015, soit l’équivalent du smic horaire : ils donnent à voir un concept abstrait de manière crue mais symbolique. De la même manière qu’avec Bombyx Mori, un néon éteint entouré d'un fil de soie, ils rappellent que les vers à soie sont ébouillantés pour garder intact un fil qu'ils produisent donc pour autrui sans le savoir. "Le papillon ne tournera jamais autour de lumières artificielles", explique le cartel accroché près de l'œuvre.

Guillaume Bouisset et le sacré dans la nature

"Holy Fountain" de Guillaume Bouisset © Radio France / JB

Le travail de Guillaume Bouisset fait écho à "l’invisible", aux forces spirituelles qui circulent autour de nous, celles que les chamans convoquent. Dans la très belle installation "Holy Fountain" présentée à Montrouge, il crée une sorte d’autel sacré qui semble émerger d’un milieu naturel, comme érigé là par la nature elle-même. Au cœur de ce monument sacré trône un objet circulaire évoquant un œil, motif récurrent chez cet artiste. Et si les arbres de cette installation semblent tous morts dans un paysage en apparence glacial, il y a sur l’autel une branche, une seule petite branche, qui compte quelques feuilles vertes comme un signe de vie ; et une source d’eau au pied du monument.

Camille Beauplan et le surréalisme dans l'ordinaire

L'espace de Camille Beauplan au salon de Montrouge © AFP / JB

Camille Beauplan fait partie des nombreux artistes contemporains qui reviennent à la peinture, longtemps délaissée par le milieu de l’art. Les tableaux de Camille Beauplan renvoient à l’idée de "l’étrange proximité" : les lieux, les paysages représentés, sont familiers, mais il s’en dégage une atmosphère frôlant parfois avec le surréalisme. Elle peint des intérieurs de musée autant que des salles d’attente de médecins, et des jardins d’enfants semblant abandonnés, aux détails intrigants. Dans l’espace qui lui est consacré à Montrouge, elle montre aussi une grande toile nommée Grosse sieste montrant Petit Ours Brun (oui, celui-là même que vous avez aimé dans votre enfance) dans une position de sommeil... à moins que ce soit un gisant.

Charlotte Vitaioli et l'artisanat empreint de douceur

L'espace d'exposition de Charlotte Vitaioli au Salon de Montrouge © Radio France / JB

Il se dégage des œuvres de Charlotte Vitaioli une certaine douceur, une "saudade", comme chantait Cesaria Evora, terme auquel l’artiste se réfère. Ses productions sont des céramiques aux formes douces, des rideaux qui flottent légèrement au-dessus du sol, ou des tissages artisanaux – ce qui ne l’empêche pas d’explorer aussi la performance ou l’art vidéo. Dans son travail, elle utilise une palette de couleurs à la fois douces et vives, qui placent le spectateur dans une forme de mélancolie qui ne bascule pas dans la tristesse. A une époque où le choc, la radicalité, et parfois la cruauté résident dans les relations sociales autant que dans les créations artistiques, ces créations font du bien.

Pierrick Mouton et l'exploration documentaire

L'installation de Pierrick Mouton à Montrouge © Radio France / JB

Pierrick Mouton manie le son autant que l’image - ses créations radiophoniques ont, pour certaines, été diffusées sur France Culture. Et cela se ressent dans son travail, qui tient du documentaire. Dans le vaste projet montré à Montrouge, il est parti sur les traces de Pierre Jeanneret, le frère de Le Corbusier, à Chandigarh, en Inde, ville nouvelle imaginée par le célèbre architecte français - et dans le lac de laquelle les cendres de Pierre Jeanneret ont été dispersées. Autour de cette thématique, Pierrick Mouton se déploie sur presque tous les supports, de la vidéo à la peinture, en passant par le design : il a reconstitué un pédalo imaginé par Jeanneret, qu’il a ensuite offert à la ville.