Les péripéties d'un chat tranquille mais un peu caustique, les aventures sylvestres d'une petite fille et d'un batracien, un voyage inattendu sur les traces d’un dinosaure, un ouvrage loufoque dont l’intrigue est située dans une dent, l'histoire touchante d'un chien d'aveugle... Sélection de BD à glisser sous le sapin.

"Pépère le chat" de Ronan Badel, un félin qui a de l'humour

C’est un vieux chat. Un banal chat tigré roux, un peu ventripotent depuis qu’il s’est résolu à adopter une famille. Dans ce dernier opus, il devient Super-Pépère : un super-héros. Ou presque. Il tente de remplacer le poisson rouge mort de Louis, et l'aventure tourne court. Il s’oppose au bouledogue du quartier très à cheval sur la défense de la propriété privée, mais il se réveille, c'était un rêve…

Des histoires courtes, tendres et drôles avec des chutes savoureuses… Cela fait quatre tomes que le félin nous régale. Un animal au regard affuté qui permet à son auteur Ronan Badel ("Dragons amoureux" avec Alexandre Lacroix, "Petits Sapiens"…) de faire passer aux plus petits des messages de tolérance. Son joli trait enfantin va à l'essentiel. Et comme tout bon livre jeunesse, Pépère le chat est un plaisir pour les petits et les plus grands.

Ronan Badel : Comment dessiner Pépère le chat ?

Pépère le chat - Tome 4 : "Super Pépère" de Ronan Badel est paru au Père Castor

"Lightfall" de Tim Probert : une belle aventure qui fait grandir

Béa est la fille adoptive d'un cochon sorcier. Un jour en forêt, alors qu'elle est en difficulté dans un arbre, elle fait la rencontre de Cadwallader, une étrange créature à mi-chemin entre la grenouille et le chevalier médiéval. C'est l'un des derniers Galduriens. Ensemble, ils partent sur les traces de l'aïeul mystérieusement disparu.

Cette quête menée pied au plancher est délicieuse. Le dessin de Tim Probert, un auteur américain venu de l'animation, flirte avec celui du japonais Hayao Miyazaki (Le voyage de Chihiro). Les décors sont flamboyants, et le personnage de la petite fille très bien traité et incarné jusque dans les angoisses qu'elle doit surmonter. Cela fait de "Lightfall", un très joli conte initiatique.

"Lightfall" de Tim Probert est paru chez Gallimard BD

"Mulosaurus" d'Øyvind Torseter : un parfum d'Indiana Jones

Tête de mule est expert en dinosaures au Museum. Problème : ses expositions sont des échecs. Il a alors l'idée de fabriquer un spécimen. Au même moment, le président à la trompe part en tournée visiter le pays. Il comprend que l'essence vient de l'énergie fossile… Qui dit fossile, dit dinosaure… Et c'est parti pour une quête complètement foutraque du dernier dinosaure. Ce Mulosaurus joue de l'absurde et de l'humour pour dénoncer les rapports de domination et autres travers de nos sociétés. Le dessin décalé de l'auteur norvégien alterne les styles, les planches et les dessins de pleine page, et joue sur les couleurs. L'histoire, une aventure pleine de frissons dans une forêt et une rivière inquiétantes est accessible aux plus petits et fera rire les plus grands.

"Mulosaurus" d'Øyvind Torseter chez La Joie de Lire

"Ours" de Ben Queen et Joe Todd-Stanton : la touchante et belle histoire d’un chien d’aveugle

Mi-labrador, mi-golden retriever, Ours est un gentil chien guide d’aveugle. Il est au service de Patrick qui, malgré son handicap, travaille comme réparateur de distributeurs automatiques. Un jour, tout s’écroule. Ours, la "béquille" de l‘aveugle voit lui-même son regard se voiler. Non-voyant à son tour, un peu perdu, le chien va suivre un ami, puis un autre. Cela va le mener dans une forêt, une église… pour de multiples aventures. Dans un graphisme aux couleurs joyeuses, les deux auteurs livrent une histoire vivante et sympathique, qui se double d’un joli propos sur le handicap.

"Ours" de Ben Queen et Joe Todd-Stanton chez Kinaye

"Micro Zouzou contre les maxi-zinzins" : chasse au trésor dans une molaire !

A Couacville. Mireille, femme âgée et aisée, essaye de se faire accepter au Club des opulents, un cercle d’ultra-riches. A chaque refus, elle souffre d’une rage de dents terrible. Le docteur Marietti lui propose un nouveau traitement : il va miniaturiser Zouzou, son neveu… A partir de ce pitch déjà foutraque, on va s’envoler vers une histoire pleine de rebondissements. Racontée dans un rythme enlevé, cette aventure loufoque amusera à tous les âges.

"Micro Zouzou contre les maxi-zinzins" de Matthias Arégui et Léon Maret est paru chez 2024

"Cabot caboche" : une autre vie de chien

Cabot-Caboche est une bande-dessinée adaptée d’un roman de Daniel Pennac et cette histoire a pour personnage principal, un chien. Qui va nous raconter sa vie qu’on peut qualifier de mouvementée... Elle a commencé plutôt mal puisqu’il a subi, comme beaucoup d’autres chiots, une tentative de noyade. La raison est simple : il était trop moche pour qu’on en tire le moindre centime. Mais il a survécu...

"Cabot-Caboche" de Grégory Panaccione, d’après Daniel Pennac chez Delcourt

Et aussi...

"Miss chat : Le cas du canari" de Jean-Luc Fromental (Hélium). Il n’y a pas d’âge pour le polar. On est ici, à la limite de la BD, mais ce livre dessiné sur une chatte détective mérite le détour. Cette enquête policière pour la jeunesse autour d'un kidnapping de volatile sur fond de décor nordique se déguste comme une initiation très réussie à ce genre littéraire très fécond.

"Moustique répond toujours présent". Moustique est un aventurier. La preuve, ce petit dino bleu a un chapeau taillé pour l’aventure ! Dans ce livre signé Sophie Guerrive, l’autrice qui manie la BD animalière à l’humour subtil (Tulipe…) nous emmène dans les airs. Moustique répond toujours présent est paru aux Editions Les Fourmies rouges.

Toujours dans le registre de la BD animalière, on lira chez Biscotto, A la recherche du lama miteux de Léa German… Une variation drôle et haletante autour des codes du conte.

"Ariol, Tome 17, Ma chouette classe verte" par Emmanuel Guibert et Marc Boutavant (BD Kids). Comme le titre l'indique, il s'agit d'une parenthèse dans la vie de la classe à Fandediche. Et comme toujours, c'est un régal de retrouver notre petit âne bleu partir dans un bus avec de vrais vécés, tenir un journal, s'installer au dortoir, faire des excursions, en baver sur son dériveur, et avoir toujours un œil sur la belle Petula… Tendre, drôle et juste.

"La princesse guerrière" d'Alexander Utkin (Gallimard BD). Il nous avait ravis l'année passée avec son Roi des oiseaux (Prix Jeunesse-ACBD 2021), un conte inspiré du folklore russe. Alexander Utki revient pour une autre variation autour de la mythologie slave. Le dessin est toujours incroyable, avec, cette fois-ci, il aborde un ton plus effrayant…

"Il était une forme" propose de la poésie en géométrie. Un conte sur la différence à partir de formes géométriques. Il était une fois un roi et une reine, et leurs enfants imparfaits. Jusqu'au jour où Triangle parut. Le roi eut très vite envie. Mais la demoiselle avait son caractère... "Il était une forme" est paru chez Maison Georges. ECOUTER | La chronique de Denis Cheissoux sur ce livre

