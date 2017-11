Une recette d'Alessandra Pierini

1 bouquet de persil plat

1 gousse d’ail

2 filets d’anchois à l’huile d’olive

30gr de câpres à l’huile ou au vinaigre

30gr de mie de pain rassis

4 cuillères à soupe de vinaigre de vin

6 cuillères à soupe d’huile d’olive

Hachez avec un mixer les feuilles de persil, l’ail, les anchois, les câpres et la mie de pain, préalablement mouillée dans le vinaigre et égouttée, et rajoutez l’huile d’olive. Il faut que la sauce soit assez épaisse. Salez et poivrez si nécessaire. On peut trouver nombreuses variantes avec le rajout d’un œuf dur émietté, avec ou sans anchois, du piment, du jus de citron…

