Autrefois rendez-vous incontournable du cinéma, les Golden Globes sont aujourd'hui décriés. À tel point que la remise des prix, prévue dimanche à Beverly Hills, ne sera même pas diffusée à la télévision. Retour sur les controverses qui ont entaché la cérémonie.

Le 13 décembre dernier, les nominés des Golden Globes 2022 ont été annoncées à Beverly Hills, en Californie. La cérémonie, prévue dimanche, ne sera pas diffusée à cause des polémiques. © Maxppp / Robyn Beck

L'année dernière déjà, la cérémonie des Golden Globes était inédite à cause du Covid et s'était déroulée virtuellement, sans public. La 79ème édition prévue ce dimanche à Beverly Hills, en Californie, le sera également mais pas pour les mêmes raisons. En effet, la chaîne de télévision américaine NBC a annoncé en mai dernier qu'elle ne diffusera pas la prochaine cérémonie, qui ouvre traditionnellement la saison des prix cinématographiques et était autrefois courue par le gratin d'Hollywood. Une prise de position forte, provoquée par les nombreuses critiques de sexisme, racisme, ou encore de corruption dont fait l'objet la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), un groupe d'environ 90 journalistes qui constituent le jury des Golden Globes.

Tom Cruise rend ses trophées, Scarlett Johansson boycotte les conférences de presse

"Nous continuons à croire que la HFPA est déterminée à se réformer de manière significative. Cependant, un changement d'une telle ampleur demande du temps et du travail". C'est par cette déclaration, dans un communiqué, que la chaîne NBC a justifié son choix. L'annonce est un coup dur pour les Golden Globes, dont le financement dépend beaucoup des droits de retransmission. Certains observateurs de l'industrie du divertissement craignent d'ailleurs qu'ils ne puissent pas s'en relever.

Dans la foulée de l'annonce de NBC, plusieurs médias spécialisés d'Hollywood indiquaient que Tom Cruise avait renvoyé à la HFPA ses trois Golden Globes en signe de protestation. Les organisateurs ont également été vivement critiqués par Scarlett Johansson. La star américaine, plusieurs fois nommée aux Oscar, a expliqué refuser de prendre part depuis des années à des conférences de presse de la HFPA, en raison de "questions et remarques sexistes" qui "frisent le harcèlement sexuel".

Accusations de racisme et corruption

Parmi les principales critiques, celle qui revient le plus est le peu d'attention accordée aux artistes noirs ou issus de minorités, souvent snobés dans les palmarès des Golden Globes. Ainsi, l'année dernière, le journal Los Angeles Times notait que parmi les 87 membres du jury, aucun n'était noir. Puis, dans la liste des nominés, plusieurs productions menées par des réalisateurs noirs comme "Da 5 Bloods" de Spike Lee ou la série HBO "I May Destroy you", de Michaela Coel, n'apparaissaient pas malgré un très bon accueil critique.

La HFPA fait également l'objet d'accusations de corruption. Toujours l'année dernière, la nomination d'Emily in Paris dans la catégorie des meilleures séries, mais aussi dans la catégorie des meilleures actrices pour son héroïne Lily Collins, a été particulièrement décriée. Cette série à l'eau de rose et remplie de clichés, diffusée sur Netflix, raconte l'histoire d'une jeune américaine qui s'installe dans la capitale française et découvre la vie parisienne.

Le Los Angeles Times a révélé que les membres de la HFPA auraient reçu de somptueux cadeaux en 2019, pour la sortie de la série. Trente d'entre eux auraient ainsi voyagé en France, aux frais des studios Paramount, pour assister à une partie du tournage. Ils auraient alors été traités comme "des rois", logés dans un hôtel cinq étoiles de la capitale. Les membres de la HFPA ont eu un accès privilégié aux stars et, à quelques semaines de la remise des prix, ont eu le droit à des cadeaux, des dîners et ont été invités à des fêtes VIP.

Enfin, le LA Times affirme également que la Hollywood Foreign Press Association verse à ses membres des sommes juteuses pour leur présence à des comités ou pour écrire quelques lignes sur son site internet. Entre juin 2019 et juin 2020 par exemple, les membres de la HFPA auraient reçu près de deux millions de dollars, alors que les membres des autres organisations comme les Oscars (Academy Awards), les Emmy Awards ou les Grammy Awards sont bénévoles.

Face aux polémiques, la HFPA a réagi et annoncé des mesures

Pour tenter de prouver leur bonne foi et mettre fin aux flots de controverses, les organisateurs des Golden Globes ont réagi et fait différentes annonces durant le printemps et l'été dernier. La HFPA a notamment approuvé une série de mesures, parmi lesquelles une augmentation de leur effectif de 50% dans les 18 prochains mois, avec notamment le recrutement de journalistes noirs, ainsi que la réforme du système opaque et restrictif régissant les admissions.

En juin, elle a annoncé une modification des règles pour autoriser les films en langue étrangère à concourir dans les catégories généralistes et des films d'animation. Beaucoup avaient notamment reproché l'an dernier à l'association de la presse étrangère d'Hollywood d'avoir relégué "Minari", film américain mettant en scène des immigrés sud-coréens s'installant dans l'Arkansas et principalement tourné en coréen, à la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

Nous continuerons à informer l'industrie de nos progrès au fur et à mesure que nous voterons de nouveaux statuts qui créeront une structure inclusive, diversifiée et transparente, dont nos membres, nos acteurs et nos partenaires seront fiers."

Alors qu'il était présent dans de nombreuses catégories-phares des Oscars, "Minari" n'avait pas pu se présenter aux Golden Globes de la meilleure comédie ou du meilleur film dramatique. "Parasite", film sacré aux Oscars l'année précédente, avait connu le même sort pour les mêmes raisons.

Enfin, en juillet dernier, l'organisation a interdit à ses membres d'accepter tout futur cadeau, voyage ou autres avantages. Selon les nouvelles directives adoptées, ils ne sont désormais plus autorisés "à accepter du matériel promotionnel ou d'autres cadeaux de la part de studios, de publicistes, d'acteurs, de réalisateurs ou d'autres personnes associées aux films et aux programmes de télévision."

Une 79ème cérémonie qui s'annonce étrange

Malgré toutes ces annonces, Netflix et Amazon Studios ont tous deux affirmé ne plus souhaiter travailler avec la HFPA tant que des changements "significatifs" n'auraient pas été accomplis. Jusqu'à nouvel ordre, les filiales cinéma et télévision de Warner vont "s'abstenir de toute interaction directe" avec l'organisation, y compris concernant la participation de vedettes à des événements organisés par la HFPA.

C'est donc ce contexte particulièrement tendu, et pollué par le Covid, qu'aura lieu dimanche, sans public ni grandes stars, cette 79e édition des Golden Globes. Elle ne sera pas diffusée à la télévision mais devrait l'être en streaming. Cependant; aucune précision n'a été dévoilée pour pouvoir la suivre. Deux films sont en tête des nominations cette année, "Belfast" de Kenneth Branagh et "The Power of the Dog" de Jane Campion.

Concernant les prix individuels, trois des artistes en lice pour celui du meilleur acteur dans un film dramatique sont noirs : Will Smith pour "La Méthode Williams", Denzel Washington pour "The Tragedy of Macbeth" et Mahershala Ali, une surprise, pour un film de science-fiction à petit budget, "Swan Song".

Côté Français, Omar Sy a été sélectionné dans la catégorie du meilleur acteur pour une série dramatique avec "Lupin", grand succès international de Netflix. Tahar Rahim est lui nominé pour "Le Serpent", dans la catégorie meilleur acteur pour une mini-série. Quant à Marion Cotillard, elle est dans la course pour remporter le trophée de meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale, suite à son rôle dans "Annette", de Léos Carax. Enfin, le compositeur Alexandre Desplat est nominé dans la catégorie de la meilleure bande originale pour "The French Dispatch", de Wes Anderson.