La recette de la Sauce samouraï de Marie-Laure Fréchet

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Pas de cuisson

1 jaune d’œuf

1 cuillère à soupe de moutarde

20 cl d’huile de tournesol

1 filet de vinaigre blanc ou de cidre

1 cuillère à soupe de ketchup ou de purée de tomate

1 cuillère à soupe d’harissa

sel, poivre

Dans un récipient haut, mélangez le jaune d’œuf et la moutarde. Montez la mayonnaise au mixer plongeant en versant progressivement l’huile. Assaisonnez avec le vinaigre, le sel et le poivre. Mélangez délicatement le ketchup et ajoutez selon le goût l’harissa.