Les recettes d'Ambroise Touvet extraites de son livre "Invitation à l’Abbaye - Une communauté nous ouvre ses portes et nous invite à sa table " (Editions Larousse)

Saumonette grillée au fenouil © Fabrice Veigas © Larousse

Pour 4 personnes

1 saumonette

6 fenouils

2 c. à soupe d’huile d’olive

5 cl de jus de citron

2 oignons

Quelques brins d’estragon

15 graines de coriandre

Sel et poivre

Couper les fenouils en deux et ôter les queues. Les cuire dans un autocuiseur pendant 30 minutes, puis les égoutter.

Préchauffer le four à 180 °C. Couper la saumonette en tronçons (compter 120 g environ par personne). Les déposer directement dans un plat à gratin.

Disposer les fenouils autour des parts de poisson. Arroser de l’huile d’olive et du jus de citron. Parsemer d’oignons hachés, d’estragon ciselé et de graines de coriandre, saler et poivrer. Enfourner pour 30 minutes.

VARIANTE : À la place de l’estragon, on peut utiliser 2 c. à café d’aneth haché.

