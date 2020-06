Depuis son premier roman 'Inyenzi et les cafards', jusqu'au au 'Cœur Tambour', en passant par 'Notre-Dame du Nil', l'écrivaine franco-rwandaise offre à ses disparus des tombeaux de papier. Invitée de l'émission "Boomerang", pour sa carte blanche, elle a lu un texte inédit adressé à Félicien, son ancien instituteur.

Elèves dans "Notre-Dame-du-Nil" de Atiq Rahimi d'apres le roman de Scholastique Mukasonga © AFP / COLLECTION CHRISTOPHEL © Belga Productions - Chapter 2 - Les Films du Tambour -

Scholastique Mukasonga : "J'ai fait un rêve, un livre pour moi seule. Toi, Félicien, mon maître, tu n'as pas oublié Scholastique, ta petite élève, celle que tu plaçais toujours au fond de la classe, sur le dernier banc.

Tu es resté jusqu'au bout à Nyamata. Tu es même un des rares rescapés du génocide, de ceux qui ont été massacrés dans l'église et dans la mission.

Felicien, les miens ont été tués. J'ai leurs noms sur un bout de papier reçu du Rwanda. Je lis à travers mes larmes les trente-sept noms.

Alors, puisque tu m'avais appris à lire et à écrire, puisque tu m'avais appris le français, j'ai voulu écrire un livre à leur mémoire. Ce sont des tombeaux de papier.

Felicien, mon premier livre, je crois bien que c'est dans ta classe, que je l'ai lu. Ces livres étaient pour toi si précieux que tu les réservais aux élèves de la dernière année qui préparaient l'examen national. Tu les enfermais à clef dans une petite armoire.

Avant de les distribuer, tu faisais un long sermon sur les précautions et le respect avec lesquels nous devions les manier. Le manuel s'appelait Matins d'Afrique.

Felicien, je dois te l'avouer : j'ai souvent été tenté d'emprunter un de tes livres. Ne fût-ce que pour une nuit, mais j'ai vite chassé cette idée. Le bâton des maîtres ignorait la pitié.

J'ai longtemps rêvé d'avoir un livre pour moi seule.

Mais non, Felicien, je n'ai pas écrit qu'un seul livre. et Kibogo est monté au ciel doit être le huitième ou le neuvième.

Cela doit t'étonner : comment une femme peut-elle écrire des livres ?

Au Rwanda, de ton temps, c'étaient les hommes qui écrivaient. Ils n'étaient pas nombreux. Ils écrivaient des livres sérieux. C'étaient des historiens, des sociologues, des théologiens... Ils avaient été au Séminaire, à la grande Université de Butare.

Moi, j'ai écrit ce que j'ai écouté à la veillée : le conte de ma mère. Je crois que c'est son talent de conteuse, que j'ai reçu en héritage, qui m'a conduite sur les chemins de la littérature.

Alors, pourquoi ne pas raconter ce que contait Stéphania, ma mère ? Le soir à la veillée, alors que se consumaient lentement les dernières braises des foyers, elle nous transportait, mes soeurs et moi, dans le monde émerveillé des contes.

Felicien, tu n'as pas reconnu dans mon Kibogo, cette petite fille oubliée au pied de la conteuse qui avait refusé de s'endormir comme les autres, et qui a engrangé dans sa mémoire, sans bien le comprendre, les mots enchantés du conte.

Et pour perpétuer la tradition, pour rendre hommage à ma mère Stephania, j'ai tenté à mon tour dans Kibogo et monté au ciel d'ensorceler mes lecteurs, à la convier à une veillée autour de Kibogo, et de ses légendes. Et dans le firmament de mon conte, sera à tout jamais Jesus de Kibogo qui est monté au ciel, mais dans le secret profond de la nuit, la conteuse, tisse et retisse encore le conte de Kibogo."