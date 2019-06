Une rétrospective inédite du chef-d’œuvre dessiné d’Edgar P. Jacobs

Vignette, L'Affaire du collier, page 28 Éditions Blake & Mortimer © Studio Jacobs (Dargaud-Lombard s.a.)

L’exposition Scientifiction, Blake et Mortimerau musée des Arts et Métiers plonge le visiteur au cœur de l’œuvre d’Edgar P. Jacobs, le créateur des personnages de Blake et Mortimer. Cette rétrospective témoigne de la vision résolument contemporaine de ce patrimoine unique du 9e art. L’originalité du parcours de visite repose sur un dialogue inédit entre une centaine de planches originales, des images extraites des bandes dessinées et près de soixante-dix objets conservés dans les réserves du musée des Arts et Métiers.

Le but essentiel d’une « bande » de science-fiction est avant tout de raconter une histoire d’aventures, de dépayser, de faire jouer l’imagination, subsidiairement de susciter la curiosité ou l’intérêt. Et pourquoi pas, d’inciter à la réflexion.

Un opéra de papier. Les mémoires de Blake et Mortimer Edgar P. Jacobs, éd Gallimard, 1981

Construction en perspective du laboratoire de Miloch Georgevitch (page 53) SOS Météores première publication dans Tintin Belgique en 1958-59 / Edgar P. Jacobs Éditions Blake & Mortimer Studio Ja

Destinée à un large public, l’exposition offre de multiples explications, modes d’emploi, archives et citations. Entre illusion, jeu d’échelle et de lumière, le visiteur est propulsé dans un décor d’« opéra de papier » où science et fiction se jouent de l’espace et du temps. Il s’agit de la première exposition publique d’une sélection de plus d’une centaine de planches originales d’Edgar P. Jacobs préservées par la Fondation Roi Baudoin. En octobre 2019, l’intégralité des planches présentées sera renouvelée, proposant ainsi une deuxième lecture de l’exposition.

Les quatre éléments (feu, eau, air, terre), souvent déchaînés contre les deux héros, servent de prisme à l’exploration des collections du musée. Le sabre foudroyé rescapé des expériences de « commotions électriques » en vogue à la fin du XVIIIe siècle résonne avec les cataclysmes météorologiques qui sévissent dans S.O.S Météores. Les câbles sous-marins qui assurent les premières liaisons télégraphiques transatlantiques n’ont rien à envier aux vestiges de la civilisation atlante découverts dans L’Énigme de l’Atlantide. Les modèles d’égouts parisiens et leur conception anthropomorphique trouvent toute leur place dans les méandres des sous-sols parisiens qui servent de décor dans L’Affaire du collier.

Hasard ou coïncidence ? Le modèle de moteur d’avion Turbo générateur de bord qui porte le nom d’Espadon rappelle étrangement l’arme révolutionnaire conçue par Mortimer dans Le Secret de l’Espadon. Il date de la même année que la parution de cette première aventure de Blake et Mortimer.

Vignette, Le Secret de l'Espadon, page 76 / Éditions Blake & MortimerStudio Jacobs (Dargaud-Lombard s.a.)

C’est en effet dans le premier numéro de _Tintin_, paru en 1946, que les personnages du capitaine Francis Blake et du professeur Philip Mortimer voient le jour. Au fil des huit histoires imaginées par Edgar P. Jacobs pendant plus de vingt-cinq ans, le duo britannique affronte le terrible Olrik, l’ennemi juré, le mal absolu. Leurs aventures mettent en scène les inventions de leur époque, science et fiction se mêlant pour donner naissance à un « merveilleux scientifique », parfois visionnaire, confronté au péril annoncé de l’humanité.

Modèle avion requin volant rouge Le Secret de l’Espadon 1re publication dans Tintin Belgique de 1946 à 1949 Edgar P Jacobs / Ed Blake & Mortimer photo ShutterLab be.

Aujourd’hui encore, les personnages de Blake et Mortimer bénéficient d’une notoriété remarquable. La série compte parmi les plus populaires dans le monde francophone, grâce notamment aux auteurs prestigieux qui prolongent l’œuvre d’Edgar P. Jacobs. Cette année, François Schuiten lui dédie un album, Le Dernier Pharaon, un nouveau regard sur cette bande dessinée historique, paru aux éditions Blake et Mortimer en mai 2019. Le catalogue de l’exposition, publié chez le même éditeur, propose une analyse de l’œuvre d’Edgar P. Jacobs par différents auteurs de renom. Des visites guidées, des visites scénarisées Dans le repaire d’Olrik avec..., des ateliers, des conférences, des rencontres et des dédicaces rythment la programmation autour de l’exposition, autant de temps forts pour les bédéphiles de tous âges.

