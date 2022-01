S'ils saluent tous un casting impeccable, les critiques d'Une Heure en Série ne trouvent pas grand chose à sauver dans cette série britannique, adaptée d'un roman éponyme pour Netflix. Un pur concentré d'Harlan Coben : des bois opaques, le poids du passé qui resurgit et des personnages aux facettes multiples.

Dans son roman L'heure zéro, Agatha Christie partait de ce principe simple :

Un meurtre n'est pas le début d'une histoire, mais bien au contraire son chapitre final.

Harlan Coben, l'auteur du roman adapté dans cette série, fait ici sien ce principe. Tout commence lorsqu'un jeune homme fêtard et fils à papa, sort en titubant d'une boîte de nuit. Il s'égare dans les bois avoisinants avant d'être agressé. Un crime sans corps, mais qui va titiller le flair d'un inspecteur qui se souvient d'une disparition similaire survenue 17 ans plus tôt. Et c'est bien dans le passé, son maillage de responsabilités et de culpabilité, que se niche la vérité.

La vérité qui pourrait inclure une mère de famille ayant refait sa vie, mais qui se retrouve violemment rattrapée par celle d'avant et surtout par l'homme toxique qui l'avait poussée à tourner la page, mais également le mari de notre héroïne, leur fille et un photographe de guerre reconverti en paparazzi.

Ariane Allard : "Une série tiraillée entre deux cultures"

"J'ai regardé jusqu'au bout parce que c'est assez difficile avec Harlan Coben de résister. C'est toujours implacable mais un peu répétitif. Surtout quand on en a vu ou lu plusieurs. J'ai trouvé que c'était un peu hybride et j'ai eu le sentiment de voir une série qui était un peu tiraillée, peut être parce qu'elle est américano anglaise. Elle est tiraillée entre deux humeurs, deux cultures, deux tensions, un peu bizarre.

Il y a donc tout le côté qu'on connaît bien d'Harlan Coben, qui est ce côté très américain avec la double vie, parce que c'est quand même là-dessus que reposent essentiellement le suspense et l'action. Et de l'autre, un côté très bizarre, presque grotesque, vers une espèce de satire, vers l'ultra violence. Evidemment, on pense à Orange Mécanique. Sauf que c'est un petit peu l'Orange Mécanique du pauvre.

Ça m'a un peu gênée parce que je trouve que la greffe ne prend pas complètement.

Seul point très positif, le casting, parce qu'autant la prod est américaine, autant le casting est britannique et on peut dire tout ce qu'on veut sur cette série, les acteurs, moi, je les trouve tous épatants.

Benoit Lagane : "Je me suis éloigné assez vite"

"J'ai suivi les épisodes comme on tourne les pages. Et il y a tellement eu, à chaque épisode de trucs qu'on nous a sorti du chapeau qu'à la fin, quand on nous dévoile qui fait quoi, moi, et bien je m'en fiche. Tout ça pour ça. Ce n'est pas désagréable à regarder, mais je ne suis pas certain que je serais allé jusqu'au bout si je n'avais pas eu à le voir pour l'émission. Il y a tellement de séries adaptées de l'univers d'Harlan Coben, sur Netflix, il y en a au moins cinq ou six. Donc on voit les trucs un peu venir et on sait que de toute façon, on sera surpris (ou pas), mais on s'en fiche."

Isabelle Danel : "Un grand capharnaüm"

"Je trouve que les acteurs sont absolument prodigieux. Même si je suis un peu déçue parce Cush Jumbo que j'étais ravie de retrouver après The Good Fight et The Good Wife. Là, je trouve qu'elle n'a pas l'ampleur pour le drame. Elle est beaucoup mieux dans la comédie. Il y a aussi un acteur qui s'appelle James Nesbitt, qui est l'inspecteur Mike Broome, et qui est absolument remarquable. Il était formidable en Jekyll et dans Murphy's Law aussi, et c'est vraiment lui qui, pour moi, sauve la série. Comme il y a plein d'intrigues, à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête.

Il y a un acteur génial. Les deux actrices sont étonnantes aussi. Et du coup, là, il se passe quelque chose.

Mais par ailleurs, tout le reste est tellement téléphoné, tellement habituel, que rien ne se passe. Il y a juste la résolution de l'intrigue. On la voit arriver mais il s'y dit des choses que je trouve quand même assez importantes à dire, quoi qu'il en soit.

