Le festival qui fait vibrer la planète Série !

Séries Mania © Edition 2021

Le festival Séries Mania vous offre de nouvelles façons de vivre les séries, sur place – en salles mais aussi en plein air – comme en ligne.

► Comme chaque année, France Inter délocalise son antenne à Séries Mania.

Vendredi 27 août de 18h à 19h, c'est l'émission Un Monde nouveau, magazine de l'été présenté par Sonia Chironi qui sera en direct depuis Lille.

Séries Mania poursuit son minutieux travail de défrichage à l’international et accueille plus de 20 pays au sein de sa programmation, avec de nouveaux venus tels que la Serbie, la Croatie, la Turquie, la Colombie et Taïwan.

Pour que les contenus du festival voyagent au-delà des frontières de la région, qu’ils gagnent un public plus vaste encore, Séries Mania lancent une plateforme numérique. Imprégnée de cet univers, celle-ci offrira une sélection de séries dont la projection en direct sera suivie d’une mise à disposition en replay pendant 24h. Y seront également proposés master class, débats et événements fan clubs, mais aussi expositions virtuelles et jeux.

Territoire de convergence professionnelle, Séries Mania accompagne la croissance de son Forum avec la présence cette année d’un très grand nombre de professionnel.le.s du secteur et de plusieurs résidences en amont du Festival. Ce Forum bénéficiera des avantages amenés par la nouvelle plateforme numérique avec la possibilité d’en visionner l’ensemble des événements, contenus et conférences en direct et en replay mais aussi d’organiser des rencontres virtuelles et d’accéder à plusieurs annuaires spécialisés.

De plus, les récents développements du secteur audiovisuel, tout comme la croissance rapide des plateformes internationales, ont rendu de plus en plus nécessaire les Dialogues de Lille. Organisée en partenariat avec le Ministère de la Culture et la Commission Européenne, cette journée unique en Europe réunira cette année décideur.se.s politiques européen.ne.s et dirigean.te.s clefs de l’industrie autour du thème « L’audiovisuel au cœur de la relance européenne ».

Le Festival lance le Series Mania Institute, programme de formation à destination des étudiant.e.s et professionnel.le.s de l’industrie. La première école entièrement dédiée aux séries entend participer à l’échange des savoir-faire européens, au décloisonnement des métiers de la fiction sérielle, ainsi qu’à l’ouverture du secteur à la diversité des parcours et origines.

► SERIES MANIA, c’est une identité :

• 8 jours de Festival grand public

• 3 jours de Forum professionnel

• 1 journée dédiée au sommet international Les Dialogues de Lille

• Plus de 50 séries inédites

• Plus de 25 avant-premières mondiales

• 5 continents représentés avec des séries de plus de 20 pays

• 462 séries visionnées en provenance de 40 pays

Sources Séries Mania - Rodolphe Belmer, Président de Séries Mania et Laurence Herszberg, Directrice générale de Séries Mania