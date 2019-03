Pendant une semaine, Lille va être la capitale de la série en accueillant pour la deuxième fois le festival Séries Mania. Au menu : des avant-premières, des stars, des rencontres, des nuits spéciales, etc. Pour vivre au plus près le festival, Benoit Lagane, notre spécialiste séries, vous propose un podcast quotidien.

Benoit Lagane vous invite à découvrir ou redécouvrir, en replay, les meilleurs moments, les meilleures émissions que France Inter a consacré aux séries, avec Frédérick Sigrist et ses Blockbusters, les Instants M de Sonia Devillers, Laurent Goumarre et ses Nouveaux Rendez-Vous, Alexis Demeyer qui a faim de séries ou encore Antoine de Caunes et Charline Roux qui aiment les séries à la mode Pop Pop Pop !

Précédemment dans Séries Mania

Le festival Séries Mania voit le jour en 2010 au Forum des images à Paris. En 2017, le gouvernement, qui souhaite créer sur le sol français un grand festival international dédié aux séries lance un appel d'offre. Plusieurs villes se portent candidates. Lille l'emporte devant Cannes, Paris et Fontainebleau.

Paris s'incline et accepte même de céder la marque "Séries Mania" à Lille. Mais Cannes refuse de capituler et organise quand même son festival : Cannes Séries.

Séries Mania - Saison 2 épisode 2

Comment faire sortir les gens de chez eux pour venir voir sur grand écran ce qu'ils peuvent regarder douillettement installés sur leur canapé ? Comment gérer la frustration puisqu'on ne leur donne à voir qu'un ou deux épisodes ? "Au départ, c'était un pari" reconnaît Laurence Herszberg, directrice du festival. "Les gens sont venus parce que la série supporte complètement le format du cinéma." Et, ajoute-t-elle :

Il y a toujours l'envie de partager avec d'autres gens l'expérience de la série.

Il y a tout juste un an, à la veille de la première édition lilloise, Laurence Herszberg était l'invitée de Laurent Goumarre dans Le Nouveau Rendez-Vous.

Un jury haut de gamme

Cette année, le jury est présidé par Marti Noxon, scénariste de Buffy contre les vampires, elle a ensuite travaillé pour les séries Grey's Anatomy, Private Practice, Mad Men, avant de créer Girlfriend's Guide to Divorce et Dietland.

Autour d'elle, un joli casting :

Julianna Margulies (découverte dans Urgences, puis inoubliable Alicia Florrick dans The Good Wife)

(découverte dans Urgences, puis inoubliable Alicia Florrick dans The Good Wife) Audrey Fleurot (vue dans les série Un village français et Engrenages)

(vue dans les série Un village français et Engrenages) Delphine de Vigan (auteure de Rien ne s'oppose à la nuit et D'après une histoire vraie)

(auteure de Rien ne s'oppose à la nuit et D'après une histoire vraie) Thomas Lilti (le réalisateur d'Hippocrate)

Le festival organise une rencontre exceptionnelle avec Marti Noxon, lundi 25 mars à 17h à l'UGC cité-cité de Lille.

Une dizaine de prix seront remis le 30 mars prochain. D'ici là, retour sur deux séries primées l'an dernier : Il Miracolo et Ad Vitam.

"Il Miracolo"

Nous sommes en Italie, dans un avenir proche. Lors d'une descente dans le repaire d'un chef de la mafia calabraise, la police découvre, non seulement le corps ensanglanté du mafieux, mais aussi une statuette en plastique de la Vierge qui pleure du sang. À quelques jours d'un référendum sur son maintien ou sa sortie de l'Union européenne, le pays est en ébullition. La révélation d'une telle découverte pourrait le faire basculer. Nous suivons six protagonistes qui vont être confrontés au mystère et dont la vie va être bouleversée.

Niccolo Ammaniti est à la fois l'auteur, le scénariste et le réalisateur de la série. Romancier reconnu en Italie depuis la sortie de Je n'ai pas peur, aujourd'hui best-seller, il a voulu "changer de support" pour raconter cette histoire :

Quand nous avons commencé à tourner les scènes dans la piscine olympique, que nous avons installé la Vierge et qu’elle a commencé à verser des larmes, instantanément, tout le monde a fait silence.

Lors de la diffusion de la série, Sonia Devillers recevait son auteur Niccolo Ammaniti :

La série a reçu deux prix l'an dernier au festival Séries Mania 2018 :

Prix spécial du Jury,

Prix d’interprétation masculine pour Tommaso Ragno.

"Ad vitam"

Alors qu’on pense avoir vaincu la mort, sont découverts les corps de sept suicidés, tous mineurs. Dérive sectaire, acte politique, cri d’alarme d’une jeunesse sans repères ? Darius (Yvan Attal), flic de 120 ans, mène l’enquête avec Christa (Garance Marillier), jeune fille révoltée et rebelle.

Ad Vitam est une série d'anticipation qui se déroule dans un univers dystopique, mais pas seulement. "Je ne suis pas très à l’aise sur la question de genre" explique Thomas Cailley, le réalisateur de la série, au micro de Sonia Devillers dans L'Instant M.

Ce qui est certain, c’est qu’on a voulu faire une série de personnages.

Cette série est une première pour Thomas Cailley, mais aussi pour ses comédiens, Yvan Attal et Garance Marillier. Même si, confie le réalisateur, convaincre Yvan Attal n'a pas été très difficile.

Je crois qu’il est assez attaché au polar, il aime bien ça. Et là, l’idée de jouer un centenaire lui a plu.

Ad Vitam a été diffusé à l'automne sur Arte. Si aucune suite n'a été envisagée, Thomas Cailley se dit prêt à tenter à nouveau l'aventure d'une série télé.

Écoutez l'entretien intégral autour de Ad Vitam dans L'Instant M :

La série a reçu le prix de la meilleure série française au festival Séries Mania 2018

