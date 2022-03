Florence Foresti dit qu'on parle d'accouchement par voie basse, parce qu'il y a des choses qu'il vaut mieux évoquer à voix haute autour de l'accouchement… Sinon personne ne ferait des enfants ! Que faudrait-il savoir, qu'on nous cache, avant de se lancer dans la parentalité ?

Sommeil, vie de couple, phobies d'impulsion… Pour une fois, la parole est aux parents dans l'émission "Barbatruc" de Dorothée Barba avec Renée Greusard, journaliste à L'Obs, autrice du livre "Choisir d'être mère", et Cédric Rostein, thérapeute et auteur du podcast "Papapatriarcat".

Privation de sommeil

Même prévenus, c'est dur ! Et comme dit Renée Greusard : "On pense, quand les autres nous en parlent qu'ils forcent le trait. Moi, j'étais fêtarde, je me suis dit que ça irait. Mais la privation de sommeil liée aux réveils nocturnes d'un nourrisson n'a rien à voir ! J'ai souffert : ce sont des nuits répétées, et on ne décide pas de quand on est réveillé. Ce n'est pas pour rien qu'on torture des gens en les empêchant de dormir. Quelqu'un qui ne dort pas assez commence à sombrer."

Pour surmonter le manque de sommeil, il faut savoir qu'on a n'a pas toujours dormi d'une traite toute la nuit. Le sommeil est une construction sociale. Des historiens ont montré que pendant longtemps, on s'est levé vers minuit, qu'on vivait un peu, et qu'on se rendormait ensuite. Peut-être que les enfants dorment comme lorsqu'on vivait dans une grotte."

Cédric Rostein ajoute : "Le sommeil est un besoin physiologique qu'on traite différemment des autres. On informe plus ou moins les parents. Surtout, si vous faites part à un professionnel que votre enfant mange mal, il va chercher des solutions. S'il dort mal, on va vous répondre que c'est normal !"

Renée Greusard propose une solution : " On peut faire un très beau cadeau à de jeunes parents : leur offrir une nuit de sommeil entière."

Dès la maternité, il faudrait que quelqu'un puisse relayer la mère. En effet, après la naissance, le bébé qui a fourni un gros effort, se repose, tandis que la mère s'émerveille. Elle est pleine d'adrénaline. Et quand le bébé se remet, la mère aurait alors besoin de repos. Cette inversion des courbes est épuisante. Si quelqu'un était sur place avec la mère, il pourrait prendre le relais.

Et Renée Greusard lance un appel : "C'est très important qu'il y ait un co-parent avec les mères. C'est inadmissible de laisser une femme toute seule qui vient d'accoucher avec un bébé qui pleure toute la nuit. Elle est épuisée et elle se retrouve à dire qu'elle est nulle, alors qu'elle est très fatiguée. Elle se retrouve à gérer seule quelque chose qu'on faisait en groupe auparavant !"

Répartition des rôles

Cédric Rostein :

Je m'adresse aux pères : on "n'aide" pas la mère, on fait notre job de père. C'est tout. Et à l'entourage, je dis : on ne demande pas de l'aide, mais du soutien.

Demander de l'aide induirait peut-être qu'on ne serait pas compétents, ou qu'on ne veut pas s'occuper de notre enfant. Or, on veut peut-être passer du temps avec notre bébé, mais ce serait sympa que quelqu'un s'occupe de faire nos machines et s'occupe de faire le ménage aussi !"

Cédric Rostein nous invite à réfléchir au "dad blessing" et "mom shaming" : la sacralisation du père et la culpabilisation des mères. Il donne un exemple : un bébé dans les bras de sa mère, on lui dit : "Il est toujours collé à toi", à un père : "Oh, c'est beau, un père qui s'investit".

Rupture de transmission des savoirs

On parle d'une impréparation des parents. Renée Greusard explique : "Pour des raisons démographiques, on n'est plus aussi proches de nos parents qu'on ne l'était. La coupure dans la transmission est liée aux progrès médicaux. Des parents aimeraient dire à leurs enfants comment s'y prendre, mais les enfants, futurs parents, en savent plus qu'eux car le plan médical qui a beaucoup évolué. Donc on est aujourd'hui très isolés dans nos parentalités.

D'autant qu'on n'est pas censé critiquer l'expérience de la maternité : si on commence à dire du mal, on n'est plus dans le don. C'est comme si on commençait à parler du prix du cadeau !"

On pourrait éviter le post-partum, ajoute la journaliste : "Cette solitude peut conduire à la dépression post-partum. Or, ce pourrait être évitable. Il y a des dépressions qui arrivent dans tous les cas, mais la maternité est une expérience très intense. Et puis, quand on devient parent, on tombe sur l'enfant qu'on a été. On se surprend à dire "Mais comment mes parents ont pu me faire un truc pareil ?" Mais le problème est la solitude des mères : avec de l'organisation et du soutien, on pourrait remédier aux dépressions."

Phobies d'impulsion

Une image d'enfant jeté contre un mur ou sur les rails du métro ? Ce serait la phobie d'impulsion. Selon Cédric Rostein, ce serait "un état permanent d'anxiété créé par la peur de se tromper. Éloignez-vous des réseaux sociaux, si c'est ce que vous ressentez, car ils sont clairement anxiogènes."

Mais Renée Greusard rassure : "On le visualise parce qu'on en a peur. C'est un mécanisme psychologique assez fascinant. Il survient lorsqu'on a une personne fragile en face de soi. On se voit faire le pire qui puisse arriver pour lui. On visualise notre cauchemar. C'est connu, fréquent et documenté, mais on n'en parle pas. Et surtout, on ne passe pas pour autant à l'acte. Il vaut mieux en parler autour de soi, surtout si c'est fréquent. Et d'une manière générale, parlons de nos soucis de parents."

