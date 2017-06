Recette de Kéda Black extraite de son livre "Changer d'assiette : pour moi, ma famille... pour demain" Editeur Marabout

Rhubarbe et fraises, l'accord parfait © Getty

800 g de rhubarbe

250 g de fraises

100 g de sucre

1 citron

Couper la rhubarbe en tronçons d’1 cm, équeuter les fraises et les couper en deux. Mettre le tout dans une casserole avec le sucre, les zestes de citron prélevés à l’économe et 10 cl d’eau. Remuer pour dissoudre le sucre. Porter à frémissement et cuire doucement environ 15 mn, le temps que les fruits soient complètement défaits. Filtrer le jus à travers une passoire très fine, ajouter du jus de citron, à son goût. Laisser refroidir, utiliser le sirop en boisson avec de l’eau fraîche, dans des cocktails (avec de la vodka, un whisky iodé…)…

