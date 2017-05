Alfred Sisley probablement le plus puriste des impressionnistes !

Alfred Sisley Bougival 1876, © Cincinnati Art Museum John J. Emery Fund

A l’Hôtel de Caumont - Centre d’Art à Aix-en-Provence, Sisley, l’impressionniste est la première exposition monographique consacrée à cet artiste en France depuis 2002.

Culturespaces et le Bruce Museum de Greenwich (Connecticut) coorganisent cette exposition monographique itinérante sur le peintre impressionniste Alfred Sisley (1839-1899). Une soixantaine d’oeuvres, dont certaines ont rarement été présentées au public, sont réunies pour cette exposition qui parcourt les différentes étapes de l’oeuvre de Sisley à travers les lieux de prédilection du peintre.

Sisley église à Moret 1893 © Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, Zürich, Jean-Pierre Kuhn

Pour cette exposition, des institutions internationalement reconnues ont accordé d’importants prêts. Parmi elles : le Metropolitan Museum of Art de New-York, la National Gallery de Washington, le Cincinnati Art Museum, la Tate Gallery et la National Gallery de Londres, les Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles.

Plus qu’aucun autre impressionniste, Alfred Sisley s’est voué corps et âme à la peinture de paysage, demeurant toujours fidèle aux principes fondateurs du mouvement. Probablement inspiré par John Constable dans sa démarche pour peindre les paysages sur le motif, Sisley procédait à un repérage visuel systématique de lieux précis en se fiant à son savoir et à son expérience. Arpentant chacun d’eux en tous sens pour se constituer un ensemble cohérent de plans, il notait aussi les différences entre les scènes au gré des changements de lumière, de temps et de saison.

Sisley Sous le pont de Hampton Court 1874 © Kunstmuseum Winterthur. Don du Dr Herbert and Charlotte Wolfer-de Armas, 1973.j

Le talent avec lequel Sisley a su capter les effets de la lumière dansant sur l’eau, l’éclat du soleil d’hiver sur la neige et le givre, les mouvements des arbres sous le vent, la profondeur de scènes campagnardes ou l’immensité des ciels de son territoire artistique – l’Île-de-France – a fécondé, tout au long de sa carrière, des oeuvres touchantes qui, tels des poèmes, invitent à la contemplation paisible. Il était temps d’y porter un regard nouveau.

Couvrant l’ensemble de la carrière de Sisley, depuis les oeuvres présentées au Salon de 1860 jusqu’à ses vues du bourg pittoresque de Moret-sur-Loing dans les années 1890, l’exposition explore l’ascendance artistique de Sisley et sa relation avec ses compagnons impressionnistes. Vous serez invité à découvrir les stratégies picturales radicales de Sisley dans la décennie 1870, l’influence des estampes japonaises, de la photographie, de l’art hollandais du XVIIe siècle mais aussi de Constable et Turner sur sa pratique, ainsi que la relation entre son oeuvre graphique et sa peinture. L’accent est mis également sur les deux dernières décennies de sa vie où son art de peindre en plein air témoigne d’une exécution toujours aussi vigoureuse, et une démarche toujours plus résolue.

Des photographies d’archives des paysages que Sisley avait sous les yeux sont mises en regard avec ses oeuvres peintes pour illustrer la méthode de repérage spécifique qui était la sienne. Puisque cette méthode a dicté sa manière de traiter le paysage d’un bout à l’autre de sa carrière, l’exposition se déroule de façon chronologique au fil des sites qui lui furent chers, que ce soit ceux où il vécut – Louveciennes, Marly-le-Roi, Sèvres, Veneux-Nadon, Moret-sur-Loing – ou ceux où il accomplit de brefs séjours – Villeneuve-la-Garenne et Argenteuil en 1872, Hampton Court, à l’ouest de Londres, en 1874, et la côte sud du Pays de Galles en 1897.

Source Hôtel de Caumont

Sisley Genève © Jean Marc Yersin

► Programmation

Après avoir assuré la direction de Paris Musées, la direction de la production du Centre Pompidou et de la Réunion des Musées Nationaux, Sophie Hovanessian est nommée administrateur du Musée Jacquemart-André. Depuis 2010, elle est directrice de la programmation culturelle et des expositions de Culturespaces.

À ses côtés, pour monter cette exposition, Agnès Wolff, responsable de la production culturelle, Cecilia Braschi, responsable des expositions pour l’Hôtel de Caumont - Centre d’art et Sophie Blanc, régisseur des expositions.

► Commissariat

Le commissariat est assuré par MaryAnne Stevens, historienne de l’art indépendante et commissaire des rétrospectives qui se sont déroulées en 1992-1993 à la Royal Academy of Arts à Londres, au Musée d’Orsay à Paris et à la Walters Art Gallery de Baltimore et en 2002-2003 au Palazzo Dei Diamanti à Ferrara, au Musée Thyssen-Bornemisza de Madrid, au Musée des Beaux-Arts de Lyon.

► Scénographie

Hubert le Gall est un designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain. Depuis 2000, il réalise des scénographies originales pour de nombreuses expositions.