Quelle(s) BD(s) faire lire ou offrir à des enfants à pour cette période de la Toussaint ? Un Spirou meilleur que jamais ? L’histoire d’un jeune héros débrouillard et très attachant venu de l’Est ? Une histoire d’amour tendre et ultra poétique ? La virée en relief d’un petit scaphandrier dans la jungle ?

Couverture de la sélection BD jeunesse des vacances de la Toussaint : "La Quête d'Albert" d'Isabelle Arsenault, "Spirou, l'espoir malgré tout" d'Emile Bravo, "Les Vermeilles" de Camille Jourdy, "Le fils de l'Ursari' de C Pomès, et I Merlet © La Pastèque, 2024, Rue de Sèvres, Dupuis, Acte Sud, La joie de lire

Une petite héroïne immergée dans un minuscule monde merveilleux ? Ou une envie de calme avec un chouette petit garçon lecteur ? On vous aide à choisir !

L'occupation allemande vue par "Spirou : deuxième partie de L'Espoir Malgré tout"

Cases extraites de la BD : "Spirou, l'espoir malgré tout", deuxième partie d'Emile Bravo / Dupuis

Privations, rafles, discriminations envers les Juifs, contrôles, météo difficile... A l'automne 1940, les conditions de vie deviennent de plus en plus dures. Pour distraire les enfants, Spirou et Fantasio se lancent dans le théâtre itinérant. On aime tout dans cette BD : le propos historique rigoureux amené par un dessin ligne claire magnifique, des personnages creusés et attachants, des relations intéressantes, une aventure haletante avec ce qu'il faut de tragique... A vraiment mettre entre toutes les mains.

Emile Bravo était venu nous parler d'engagement à propose de Spirou. Revoir la vidéo Culture Prime :

Cases de "Spirou, l'espoir malgré tout", deuxième partie, d'Emile Bravo / Dupuis

Spirou, l'espoir malgré tout, deuxième partie d’Emile Bravo chez Dupuis

"Les amoureux" de Victor Hussenot : immense coup de cœur

L’amour de façon simplissime avec la sobriété des stylos à bille, l'un rouge et l'autre, bleu… Les traits se mêlent pour former deux silhouettes : l’une féminine, l’autre. Entraînés dans une course folle et poétique, une petite fille et un petit garçon vont s’abriter sous la pluie, gravir des montagnes, plonger dans la mer… Mais aussi s’agacer, s’embrasser, rêver, jouer. Cette tendre histoire sans parole, est un véritable bijou de finesse.

Les Amoureux de Victor Hussenot est paru à La Joie de lire

"Le fils de Ursari", génial héros d’aujourd’hui très bien croqué

Ciprian et sa famille de montreurs d’ours sont venus de Roumanie sous le coup de la menace. Arrivés à Paris, ils doivent une jolie somme à la mafia roumaine qui les a aidés à quitter leur pays. Installés dans un campement de fortune, qu’ils payent très cher aux bras français de leurs débiteurs, ils doivent trouver des euros (des « zoros ») tous les jours.

Étranglée, toute la famille s’y met : vol à la tire, manche dans la rue etc… Le jeune Ciprian, sorte de Zebulon ultra malin, découvre un jour des joueurs d’échecs au jardin du Luxembourg et sa vie bascule : il va rencontrer des personnes impressionnées par ses facultés intellectuelles.

C’est vif, joyeux, positif. Un découpage très rythmée, un dessin au trait dynamique, servent cette très belle adaptation du roman de Xavier-Laurent Petit, Grand Prix du Roman jeunesse 2017.

ECOUTER | Le fils de Ursari dans Bulles de BD

Le fils de Ursari de Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomès, et Isabelle Merlet chez Rue de Sèvres

Magique exploration en relief avec "Jim Curious", le petit scaphandrier est de retour.

C'est la technique des anaglyphes qui permet cette immersion en relief magique. Six ans après Le Voyage au cœur de l'océan, c'est chaussé de lunettes bleu et rouge qu'on découvre cette aventure au cœur de la mangrove où Jim Curious va croiser des singes, un caméléon, des papillons, une tortue... On (re)tombe sous le charme.

Jim Curious voyage à travers la jungle de Mathias Picard chez 4048, le label jeunesse des éditions 2024

"Les Vermeilles" de Camille Jourdy, un subtil album sélectionné pour les pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil

Il suffit parfois de passer une tête sous un buisson pour découvrir un monde magique qui peut vous emmener, loin, très loin. Jo va traverser une forêt, assister à un anniversaire dans un royaume minuscule, cheminer dans la campagne et les marais accompagnée d’un ours, Maurice, croiser une multitude d’animaux, des personnages de conte… Un fabuleux voyage initiatique au pays des Vermeilles raconté par l’auteur de Juliette et de Rosalie Blum dans les couleurs de l’arc en ciel… C’est truffé de clins d’œil et de petites références pour les plus grands. Le dessin dans les tons pastels est délicat. Superbe !

Les Vermeilles de Camille Jourdy est publié chez Actes Sud BD

"La quête d’Albert" : une furieuse envie de calme d’un petit garçon pour développer son imaginaire

Albert a envie de calme pour lire, et il veut bien aussi se laisser embarquer par la contemplation d’un coucher de soleil sur la mer. Mais le badminton, les copains, leurs petits frères, c'est non ! Il veut du silence pour pouvoir rêver ou lire. Le doux dessin d’Isabelle Arsenault (Jane, le renard et moi) au crayon et à la peinture contribue à l’apaisement procuré par ce livre… Une très belle invitation à ralentir.

La Quête d’Albert d’Isabelle Arsenault paru aux Editions de la Pastèque

Et aussi :

Dernière minute : Lettres d'amour de 0 à 10 chez Rue de Sèvres : l'adaptation pétillante en BD du chef d'oeuvre jeunesse de Susie Morgenstern par Thomas Baas. Un jeune garçon, Ernest, à la recherche de ses origines, emmené dans le tourbillon d'une fabuleuse jeune fille, Victoire.

Memet d'Isabella Cieli et Noemie Marsily : un été au camping à hauteur d'enfant et au crayon de couleurs.

Des suites réussies : Les cavaliers de l’Apocadispe de Libon : toujours aussi drôle. Le deuxième tome des Croques (Prix ACBD jeunesse 2018) de Léa Mazé publié aux Editions de la Gouttière. Chez le même éditeur : suite et fin de Supers de Frédéric Maupomé et Dawid avec le cinquième tome : Retrouvailles.

Et bien sûr, on s’abonne à Biscotto, un fabuleux journal de BD jeunesse avec des histoires complètes, des charades, des recettes et de la poésie. Et pour les plus grands : on prend Topo, la revue de BD d’actu pour les ados.

Ce n’est pas une BD, mais un album merveilleux : Midi pile de Rebecca Dautremer chez Sarbacane

