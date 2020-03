Et s’il suffisait de fermer les yeux et de tendre l’oreille pour s’affranchir de nos espaces confinés ? Quelques clics, un brin de curiosité, et nous voilà devenus cousins du "Passe-muraille" de Marcel Aymé. Souriez ! La radio vous ouvre des horizons insoupçonnés.

Prenez un grand bol d'air radiophonique ! © Getty / Michelle Blasko

Partir au bout du monde ou en pleine nature

Amoureux des voyages et de l’aventure, voici quelques pistes pour prendre un grand bol d’air radiophonique.

👉 Voyage en terre indigène par Anne PastorÂ

Le vent dans les feuilles de cocotier, les maquis, la mer… et les récits de l’aïeule porteuse de mémoire.

Anne Pastor et ses amies en Nouvelle Calédonie © Radio France / Anne Pastor

Très loin de notre quotidien ultra-connectĂ©, la reporter Anne Pastor vous propose de vous dĂ©lester du superflu pour partir Ă la rencontre des hommes et des femmes du bout du monde… A ses cĂ´tĂ©s, nous dĂ©couvrons des peuples autochtones ayant dĂ©veloppĂ© une connaissance très fine du monde vĂ©gĂ©tal et animal.Â

Sur ses pas, nous arpentons les chemins à l’affût des bruits de la nature : "Le vent dans les feuilles de cocotier, les maquis, la mer" mais aussi des chants traditionnels et des contes et légendes. La reporter nous fait partager ses émois et son enthousiasme infaillible pour ces hommes et ces femmes du lointain qui vivent dans les endroits reculés d’Amérique latine, d’Asie ou d’Océanie.

Quand la nature chuchote à vos oreilles © Getty / Suthiwan Koysomboon /EyeEm

👉 La nature qui chuchote Ă vos oreilles avec Denis CheissouxÂ

Partez Ă la dĂ©couverte des chouettes la nuit en forĂŞt, escaladez les massifs alpins, suivez les traces d’un renard en Chartreuse ou dĂ©couvrez le rĂ©cit d’un des plus grands photographes animaliers en quĂŞte de la panthère des neiges, "un esprit de la montagne descendu sur Terre"…Â

Amoureux de la nature ou citadins blasés du bitume, mettez-vous au vert avec CO2 Mon Amour.

Quand la cuisine vous transporte…

L'île de La Réunion © Getty / Frederic Cirou

Quand On va dĂ©guster se tĂ©lĂ©porte au cĹ“ur de l’ocĂ©an indien : François-RĂ©gis Gaudry nous embarque pour l’île de la RĂ©union, avec deux Ă©pisodes Ă savourer en toute saison. Promenez-vous au milieu des cacaoyers et dĂ©veloppez vos facultĂ©s olfactives, dĂ©gustez le punch local agrĂ©mentĂ© de fèves concassĂ©es, de poivre et de gingembre.Â

RĂŞvez samoussas, rougail-saucisse, fondant de canard au cacao, miel de litchi, vanille, curcuma, poivre pays et citron vert. Miam !

Invitation au voyage musical

Quand la musique fait voyager... © Getty / Cecilie_Arcurs

👉 Voyagez dans le temps avec Very Good Trip

Mishka Assayas vous invite à un voyage spatio-temporel et psychédélique : destination Woodstock ! Souriez, vous voilà en août 1969 dans un grand champ de luzerne, mettez une fleur dans vos cheveux, et c’est parti pour un Very Good Trip en compagnie de Joan Baez, Janis Joplin, les Who, Jimi Hendrix et bien d’autres encore…

👉 Chantez avec L’Afrique enchantée

Duo de choc, Vladimir Cagnolari et son acolyte ivoirien Soro Solo vous proposent d’explorer l’histoire du continent africain à travers sa musique. Laissez-vous porter par leur bonne humeur communicative.

S'Ă©vader grâce aux livresÂ

Livres : passeports vers le monde © Getty / Cyndi monaghan

👉 Dépaysement assuré avec Guillaume Gallienne

Quoi de mieux que la littĂ©rature pour nous faire voyager sans bouger ? Voici une sĂ©lection de lectures proposĂ©es par Guillaume Gallienne dont le dĂ©nominateur commun est le voyage…Â

Arpentez en secret les territoires tibĂ©tains aux cĂ´tĂ©s d'Alexandra David-NĂ©el. Suivez Luis Sepulveda et son Vieil homme qui lisait des romans d’amour au cĹ“ur de la forĂŞt amazonienne, partagez le quotidien de Robinson CrusoĂ©, marin anglais Ă©chouĂ© sur une Ă®le au large des cĂ´tes amĂ©ricaines, ou feuilletez Le lion de Joseph Kessel et transportez-vous au beau milieu du parc naturel d'Amboseli, tout prĂŞt du Kilimandjaro…Â

Et si vous ĂŞtes amateur de voyage insolite, plongez au cĹ“ur d’un thriller in utero avec la lecture du piquant Dans une coque de noix signĂ© Ian Mac Ewan… Vous serez alors ramenĂ© Ă la vie fĹ“tale, le ventre de la mère devenant la chambre d’écho des turbulences du monde...Â

Expérience un peu trop claustrophobe à votre goût ? Choisissez plutôt la lecture du Passe-muraille de Marcel Aymé, et déjouez les frontières tangibles grâce à ce don merveilleux de traverser les murs...

👉 Sur les traces d’Ulysse le voyageur !

Vous avez du temps devant vous ? Ecoutez Un été avec Homère et partez à la (re)conquête de L’Illiade et de L’Odyssée d’Homère en compagnie du romancier Sylvain Tesson.

Ecoutez la philosophe Barbara Cassin, dans L’heure des rĂŞveurs de ZoĂ© Varier pour qui L’OdyssĂ©e est le "poème de la nostalgie par excellence". Ou laissez-vous porter une nouvelle fois par la lecture d'extraits choisis de L’OdyssĂ©e par Guillaume Gallienne.Â

👉 Cosmopolitaine, par Paula Jacques

Citoyenne du monde, née au Caire et élevée en Israël, Paula Jacques a consacré une vie aux écrivains venus d’ailleurs. Dans Cosmopolitaine comme dans le cadre de sa série destins d’écrivains enregistrée au théâtre de L’Odéon, cette femme de radio, romancière elle-même, n’a pas son pareil pour sonder les mystères de l’écriture… Découvrez le destin inédit de deux romanciers voyageurs : Joseph Conrad et celui du journaliste et romancier Joseph Kessel.