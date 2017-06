Une recette de Jean-Luc Tartarin, chef étoilé du Havre

Pour 8 personnes :

4 soles de 1kg

200 g de crevettes décortiquées

800g de moules de bouchot

8 huitres N°3 Utah

8 Ecrevisses (Faculatatif) cuites et décortiquées

2.5 dl de vin blanc sec

1.1dl de cidre brut

11.5 dl de crème fraiche 75

75g beurre frais

30g échalottes ciselées

250 de petits champignons de paris épluchés et lavés

½ jus de citron

Fleur de sel

Garniture Aromatique Fumet de Soles

50g g de carottes

80g oignons

30 g échalottes

1/2 Branche de cèleri

1/2 Blanc de Poireau

1 bouquet garni

PROGRESSION:

Vider, gratter et lever les filets de soles, retirer la peau.

Etaler sur votre plan de travail une bande papier film de 40cm X40cm et le pliez en deux, de façon à obtenir une bande de 40X20cm, au centre déposer le filet le plus épais de la sole, coté peau sur le film, saler légèrement Et poser dessus en inversé le filet de la sole le moins épais. Rouler les soles avec le papier film bien serrer de façon a obtenir un boudin. Renouveler l’opération sept fois, Garder en attente au réfrigérateur

Préparation du Fumet de soles

Concasser les arêtes et têtes des soles en ayant pris soin de retirer les viscères et les ouïes, mettre a dégorger sous un filet d’eau pendant 10mn, égoutter.

Éplucher, laver les légumes de la garniture aromatique et émincer le tout finement.

Mettre à fondre doucement 50g de beurre dans une sauteuse et mettre a suer doucement sans coloration votre garniture pendant 5 mn, ajouter vos arêtes et têtes et remuer doucement pendant 3 à 4 mn.

Déglacer avec 1.5 dl de vin blanc, réduire, ajouter 1 dl de cidre réduire à nouveau et mouiller à hauteur avec de l’eau froide

Ajouter le bouquet garni et porter à ébullition, écumer et laisser frémir pendant 20 minutes. Passer au chinois étamine.

Au terme de la cuisson en pressant bien les arêtes. Mettre à réduire doucement votre fumet de moitié afin d’obtenir 25 cl de liquide.

Pendant ce temps :

Gratter, laver, égoutter les moules. Mettre à fondre doucement 25g de beurre dans une sauteuse et faire suer doucement 30g d’échalottes ciselées pendant 2mn ajouter les moules assaisonner de poivre du moulin, remuer et ajouter 1 dl de vin blanc, cuire a couvert pendant 3 mn, débarrasser les moules et filtrer le jus de cuisson et ajouter le au fumet de poissons en cour de réduction. Débarrasser entièrement les moules de leurs coquilles, les ébarber (Facultatif) et les garder en attente dans un bol filmé au réfrigérateur.

Ouvrir et décoller délicatement les huitres de leur coquilles en récupérant leur eau que vous filtrerez Garder les huitres dans leur jus en attente au réfrigérateur

Cuisson et finition :

Allumer votre four en position statique et le préchauffer à 80°, poser vos boudins de soles directement sur la grille du four positionnée au centre pendant 15 mn.

Ajouter à votre fumet réduit 1.5 dl de crème épaisse et continuer à cuire pendant 5 mn jusqu’à ce que la sauce épaississe.

Lorsque votre sauce est bien nappante, ajouter le ½ Jus de citron, le jus d’huitre, 1 cl de cidre et les petits champignons de paris Laisser mijoter doucement 5 mn.

Dressage :

Retirer délicatement les boudins de soles de leur papier film, les égoutter sur un papier absorbant et les dresser au centre de chaque assiette. Déposer les champignons de paris égouttés autour. Ajouter 10g de beurre à votre sauce et mixer là au Blender, ajouter alors dans la sauce très chaude les moules, les huitres, les crevettes et éventuellement les écrevisses, rectifier l’assaisonnement si besoin et dresser harmonieusement le tout autour, napper vos soles généreusement.

