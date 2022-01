Pour donner plus de place aux femmes autrices, le festival "Le Paris des femmes" existe depuis 10 ans. L'édition 2022 débute ce soir à Paris au Théâtre de la Pépinière jusqu'au 9 janvier. Il présente chaque soir, plusieurs textes courts écrits par des femmes autour du thème des ruptures.

Le Paris des femmes 2022

Le spectacle vivant est à la traîne sur la parité. Selon une récente étude, les pièces écrites par des autrices ne représentent que 29 % des spectacles présentés en France pendant une année pour le théâtre public, comme nous vous le révélions en octobre avec l'enquête du SYNDEAC.

Ces autrices viennent de divers horizons. Leur métier n'est pas uniquement d'écrire pour le théâtre. Cette année, on pourra entendre des textes de la chanteuse Barbara Carlotti ou la comédienne Irène Jacob. Ce thème des ruptures a inspiré à Olivia Ronsethal, le monologue d'une femme en colère contre la puissance des écrivains auteurs américains qui énonce des vérités. Olivia Rosenthal aime écrire pour la scène. "De manière générale, j'écris toujours à la voix" explique la romancière, lauréate du livre Inter en 2011. "C'est quand même quelque chose que j'entends, que j'écoute. Donc, au fond, il y a une espèce d'évidence à imaginer qu'un texte va être dit sur la scène. Donc ça ne change pas radicalement la manière d'écrire. Mais là, ce qui changeait beaucoup, c'était qu'on va dire la nécessité d'écrire quelque chose de court."

Car les textes ne doivent pas dépasser 20 minutes. Ce festival a été créé en 2012 par Anne Rotenberg, dans le but de favoriser la création au féminin. Et le chemin est encore long.

Ça évolue un petit peu, mais c'est vraiment à pas de tortue

Anne Rotenberg espère qu'un jour on parlera de son festival comme d'un festival de création de textes courts, et qu'il se sera plus nécessaire de mettre en avant les autrices qui composent la programmation.

Ce festival donne souvent des idées aux auteurs qui retravaille les textes. Certains sont devenus des romans comme Otage de Nina Bouraoui ou Les gratitudes de Delphine de Vigan.