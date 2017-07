Bande dessinée ringarde, passée de mode, éditée par un éditeur peu recommandable ou ridicule, cet été, des auteurs de BD avouent leur « BD honteuse ». Et se justifient.

3/8 - Après Jean-Christophe Menu et son Pat'Apouf, publié par un éditeur d'extrême droite, Benjamin Renner, qui a sorti en juin la version animée de sa BD, Le Grand Méchant Renard, avoue qu’il n’osait pas lire… Spirou !

Benjamin Renner s'était interdit de lire Spirou à cause d'un quiproquo

Benjamin Renner : "Enfant, ma BD "honteuse", ça a été… Spirou ! J’avais pris une fois un album et mon père m’avait dit : "ne lis pas ça, c’est nul"... Donc dans ma tête d’enfant sage qui écoute sagement son papa, j’avais conclu que je ne devais pas lire Spirou. Je lisais d’autres BD : Tintin, Astérix et Obelix, Les Schtroumpfs… mais pas Spirou. Un jour, peut-être chez le dentiste je suis tombé sur un extrait de la BD de Rob-Vel, dans un magazine, et j’ai commencé à feuilleter.

Puis, à l'adolescence, j’ai commencé à lire les Spirou à la bibliothèque. Un jour, j’ai rapporté un album chez moi, et à ma grande surprise, mon père m’a dit : "c’est bien, tu lis Spirou !". J’avais dû mal comprendre la première fois ! J’ai perdu 10 ans de ma vie à ne pas lire Spirou. Mais je me suis rattrapé depuis, Spirou et Fantasio est devenue une sorte de Guide pour moi, une de mes série de BD préférées."

Spirou a une incroyable longévité. Il est né en 1938 de l'imagination de Jean Dupuis et sous le crayon de Rob-Vel. Au texte, on trouve en partie Blanche Dumoulin, l'épouse de Rob-Vel. Le nom du personnage serait emprunté au mot wallon, qui veut dire écureuil. Groom dans un hôtel, le garçon en livrée rouge a été dessiné par Jijé, par Franquin, Chaland, Tome et Janry, Morvan et Munuera... Depuis 2009, Spirou revit grâce à l'inventivité de Yoann et de Vehlmann.

Les leçons de dessin de Benjamin Renner

Comment j'ai dessiné Le Grand Méchant Renard :

