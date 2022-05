À l'occasion de la sortie vendredi 27 mai de la nouvelle série tirée de l'univers de Star Wars, qui se focalise sur une partie de l'histoire du jedi Obi-Wan Kenobi, mesurez-vous à notre quiz spécial !

La suite des aventures d'Obi-Wan sort le vendredi 27 mai © AFP / Lucasfilm / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

La série Obi-Wan Kenobi, attendue ce vendredi, est un évènement à plus d'un titre. C'est d'abord le retour de Star Wars, moment toujours très attendu des fans de la saga. Comme son nom l'indique, cette mini série, diffusée sur la plateforme Disney+, s'intéresse à une partie de l'histoire non développée d'Obi-Wan Kenobi, personnage phare des films précédents, padawan puis chevalier et maître Jedi, ami et mentor de celui qui est passé dans le côté obscur, Dark Vador. On le suivra ainsi pendant six épisodes, lors des évènements entre la prise de pouvoir de l'Empereur et sa rencontre avec Luke Skywalker. Autre raison du phénomène : c'est Ewan McGregor qui reprend son rôle, près de 20 ans après la sortie de l'épisode III.

De fait, il reste bien des choses à découvrir sur Obi-Wan Kenobi. Vous pensez déjà tout connaître ?

Testez vos connaissances grâce à notre quiz !

Si vous nous lisez sur votre smartphone, le quiz est disponible ici.