Série culte et mère de tout un genre de jeux vidéo, Street Fighter fête cette année les 30 ans de son premier épisode. Pour l'occasion, son éditeur Capcom sort une compilation de douze épisodes (divisés en quatre séries phares déclinées à l'infini) au contenu quasi encyclopédique sur le sujet. Shoryuken !

Une plongée quasi archéologique dans une série de référence © Capcom

Même si vous n'y avez jamais joué, vous avez forcément déjà entendu parler de Street Fighter. Au pire à cause du film du même nom, au mieux parce que vous avez déjà vu des images du second jeu (Street Fighter II : The World Warrior) qui a quasiment inventé, ou en tout cas popularisé, le concept du jeu de combat. Avec ses personnages charismatiques, ses coups spéciaux, une jouabilité accessible mais bourrée de petites subtilités techniques, Street Fighter II et ses différentes déclinaisons ont fait vendre des palettes entières de Super Nintendo et de Mega Drive au début des années 90.

Une poule aux œufs d'or que son éditeur, Capcom, a largement exploitée dans les décennies qui ont suivi, et dont il regroupe ici la plupart des épisodes "canoniques" sortis de 1988 à 1999. Dont voici la liste exhaustive (prenez une grande inspiration) : Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II', Street Fighter II' Hyper Fighting, Super Street Fighter II The New Challengers, Super Street Fighter II Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III 2nd Impact et Street Fighter III 3rd Strike.

Musée du jeu de paume

Outre le fait de pouvoir jouer ou rejouer à ces différents jeux (dont certains sont encore aujourd'hui de véritables bijoux, on y reviendra), ce qui rend cette compilation passionnante, c'est sa conception quasi archéologique. Cette édition anniversaire est organisée comme un musée, qui propose d'en savoir plus sur tout ce qui a fait le succès de la série : contexte d'apparition de chacun des jeux ; travail en amont pour élaborer les personnages, leurs histoires et styles de combat respectifs ; disparitions et réapparitions de certains selon les version des jeux ; essais et parfois échecs des développeurs avant le succès... Bref, toutes les petites et grandes évolutions entre deux épisodes successifs.

En parcourant l'histoire de Street Fighter, c'est tout un pan de l'Histoire du jeu vidéo que l'on arpente. On peut y constater la montée en gamme technique, depuis les combattants en gros pixels du premier épisode (dont le moindre déplacement faisait ramer la machine) jusqu'aux versions véritablement dessinées des séries Alpha, pour arriver aux mouvements fluides des Street Fighter III. Les fiches de chaque personnage sont d'ailleurs accompagnées de dessins préliminaires mais aussi de versions "image par image" de leurs coups emblématiques (en deux ou trois images dans le premier jeu, en plusieurs dizaines dans le dernier).

Taper dans les références

Surtout, si l'on oublie le tout premier (coup d'essai assez anecdotique avant la claque Street Fighter II), aucun de ces épisodes n'a mal vieilli du seul point de vue qui compte : celui du plaisir de jeu. Même aujourd'hui, la prise en main de Street Fighter II est un modèle d'efficacité, et peut encore envenimer bien des soirées entre amis. Les Street Fighter Alpha sont toujours aussi plaisants dans leur surenchère d'effets spéciaux et leur galerie de personnages délirants (jusqu'à 28 au total pour Street Fighter Alpha 3). Quant aux Street Fighter III, ils sont encore considérés aujourd'hui comme des références chez les amateurs de combats plus techniques.

Même sans son aspect encyclopédique, ce rassemblement de chefs d’œuvre du jeu de combat "à l'ancienne" mérite de figurer dans la bibliothèque de tout connaisseur du jeu vidéo, ne serait-ce que pour avoir sous la main une version jouable de son épisode préféré. De quoi ravir aussi les nostalgiques qui voudraient défier leurs amis d'aujourd'hui comme ceux de la cour d'école dans les années 90. Car si cette édition propose un mode en ligne, il serait presque sacrilège d'y jouer autrement qu'à deux sur un canapé.

► STREET FIGHTER 30TH ANNIVERSARY COLLECTION - Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch