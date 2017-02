Un panorama complet, inédit en France, d'un mouvement foisonnant !

2010s - VHILS - Wall in Shanghai © courtesy of the artist and Magda Danysz

La Condition Publique et la galerie Magda Danysz présentent l’exposition événement Street Génération(s) 40 ans d’art urbain.

Aujourd’hui, le Street Art apparaît comme étant sans conteste le mouvement artistique le plus important de la fin du XXème et du début du XXIème siècle. Des précurseurs devenus légendes aux jeunes générations qui réinventent ses codes sans relâche, un corpus artistique solide émerge et l’art urbain entre dans l’histoire de l’art.

PETITE 2-streetgenerations-1980s-New-York-Graffiti © Stephane-Bisseuil-courtesy-Magda-Danysz-8-jigsaw-laconditionpublique

À travers les œuvres de 50 artistes de renom (SEEN, DONDI, FUTURA, AONE, JONONE, SPACE INVADER, SHEPARD FAIREY, BANKSY, JR, VHILS, ZEVS et beaucoup d’autres…), créées spécialement pour l’exposition ou issues de collections privées, des interventions in situ et hors-les-murs et des documents d’archives, l’exposition STREET GENERATION(S) 40 ans d’art urbain dresse un panorama complet, inédit en France, de ce mouvement foisonnant.

Commissariat d'exposition : Magda Danysz

Les interventions in situ : Une trentaine d’artistes réaliseront des interventions à l’occasion de l’exposition STREET GENERATION(S)

Halle B : Au coeur de l’exposition, une vingtaine d’oeuvres inédites seront créées au fil du parcours de visite.

Halle B : Au coeur de l'exposition, une vingtaine d'oeuvres inédites seront créées au fil du parcours de visite.

Parcours dans le quartier : Sept des plus grands noms du Street Art proposeront des fresques en dialogue avec le patrimoine de l'ancien quartier ouvrier du Pile, tirant profit de l'architecture industrielle. Le parcours viendra compléter la visite de l'exposition. Artistes confirmés : FAILE, C215, JEF AÉROSOL, REMI ROUGH, LUDO

Outsiders : La rue intérieure de la Condition Publique, à l'arrière de la Halle B, sera investie par 15 artistes régionaux avec une installation originale concluant la visite de l'exposition ; balade extra urbaine semée d'éléments volumineux, inattendus, désorientés ou exagérés. Artistes confirmés : APLICKONE, SPÉCIO, TOXICK, SPAZM, ZUBA, EROR729, BENJAMINDUQUENNE, NORD, 2KOA, RECIDIVISM & SORE, LEM, BOULAONE, JONONE, MIKOSTIC