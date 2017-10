La sortie d'un nouveau jeu Mario, c'est toujours un petit événement en soi : sera-t-il à la hauteur de l'héritage ? Ira-t-il plus loin, en reprenant le titre de meilleur jeu dans sa catégorie ? Réponse : les deux, mon Capitaine.

Super Mario Odyssey, luxueux retour pour le plus célèbre moustachu du jeu vidéo © Nintendo

Hop !

Peut-on révolutionner coup sur coup deux séries majeures du jeu vidéo ? Nintendo avait déjà réussi son pari (au-delà même des espérances) en début d'année avec un Zelda : Breath of Wild flamboyant, qui donnait un formidable coup de vieux à ses prédécesseurs mais aussi à toute la concurrence dans le domaine du jeu en monde ouvert. Restait à réussir le même exploit avec le patron moustachu du jeu de plateformes : Mario.

Écouter

Annoncé comme "l'autre jeu de la Switch" au moment de l'annonce de la console, Super Mario Odyssey nous a longtemps fait autant envie que peur.

Oh, bien sûr, on avait confiance, une confiance façonnée au fil des années par des épisodes souvent excellents, quelquefois formidables, parfois révolutionnaires. Mais les premières impressions manette en main étaient plus mitigées. On en était même certain : de surprise, il ne serait pas question avec ce nouvel opus au fort air de déjà-vu, rappelant à la fois Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Quelle erreur.

Let's goooo !

Car dans un tout autre contexte, en se lançant pleinement dans l'aventure (au lieu de n'en tester qu'un ou deux niveaux sortis de leur contexte), le génie de ce Mario s'exprime pleinement. Le jeu se prend en main en quelques secondes : à ce titre, les premiers niveaux du jeu (censés prendre par la main les débutants tout en faisant réviser les anciens) méritent d'être salués pour leur incitation subtile à exprimer sa curiosité, une qualité essentielle dans cet épisode.

Les univers à explorer lors de cette "Odyssée" sont en effet des personnages à part entière du jeu. Vastes, dépaysants même pour ceux qui ont déjà entièrement retourné les épisodes précédents, merveilleusement conçus, ils sont aussi la parfaite représentation de l'idée générale qui se dégagent de cet épisode : satisfaire le besoin de défi des habitués, tout en ne lâchant pas la main de ceux qui découvrent ou redécouvrent Mario. Le "game over" a disparu et le mode "facile" permet d'éviter de se perdre ou de mourir prématurément.

Le jeu réconcilie en fait deux publics que Nintendo avait lui-même divisé, dans les années 2000, en scindant les aventures de son célèbre plombier en deux séries : les New Super Mario Bros. misant sur une plus grande simplicité, et les Super Mario Galaxy, bien plus exigeants. Super Mario Odyssey fait la synthèse avec ses niveaux faciles à finir, mais difficiles à totalement épuiser.

Woohooooo !

Mario a aussi une nouvelle arme puissante contre ses adversaires et la lassitude : un chapeau magique, qu'il peut lancer sur ses ennemis pour en prendre le contrôle. L'idée n'est pas neuve dans le monde du jeu vidéo, mais elle est ici parfaitement exécutée. Elle permet d'offrir dans un même niveau de nouvelles possibilités d'accéder à un lieu inaccessible, à un trésor caché, voire à une sensation de toute puissance quand elle vous plonge dans la peau d'un tyrannosaure.

Tout ça ajoute encore à l'impression de liberté offerte au joueur dans les niveaux, qui compense largement le fait qu'ils se suivent de manière relativement linéaire. L'aventure de Mario en est véritablement une, bien au-delà de la simple collecte de pièces ou de la course vers la fin du niveau. Et les clins d’œil au glorieux passé du héros moustachu (des personnages secondaires aux amusants passages en 2D, à la manière d'un Mario classique des années 80) sont à la fois sympathiques et astucieusement intégrés à cette nouvelle expérience.

Après un Zelda ébouriffant, Nintendo a réussi son second pari de l'année : faire pleinement entrer Mario dans son époque, sans trahir les souvenirs qui lui sont liés.

► SUPER MARIO ODYSSEY - Disponible sur Switch