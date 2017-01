Pour son centenaire, une exposition à Angoulême rend hommage à Will Eisner, génie de la bande dessinée américaine. Son éditeur français, Jean-Pierre Dionnet, le raconte…

Détail de l'affiche de l'exposition Will Eisner, génie de la bande dessinée américaine © Will Eisner - Cité de la BD d'Angoulême

Will Eisner, l’inventeur du roman graphique ?

Jean-Pierre Dionnet : Will Eisner n'était pas de cet avis ! Un jour, il m'a assuré que le roman graphique avait été inventé par un artiste américain des années 1930 qui s’appelait Lynd Ward avec l'albumStory Without Word.Pour Will Eisner, il était indépassable.

Lynd Ward a crevé de faim toute sa vie. Or, il était l’auteur d’un livre avec des pages en noir et blanc et des pages en sépia magnifiques. Il y a un passage dans lequel le héros passe à côté d’une femme, et les couleurs passent au rouge, et au marron, quand il viole cette femme. Puis ça redevient gris, et on comprend qu’il est passé à côté d’elle sans la violer. Les couleurs expriment ses fantasmes, le gris correspond à sa vie misérable d’homme de la Grande dépression.

Il y a la même grammaire incroyablement subtile que dans le cinéma muet dont il était contemporain.

Will Eisner disait :

Il faut revenir à Lynd Ward. Il ouvre la porte du roman graphique.

J’ai retrouvé une photo du premier livre de Lynd Ward God’s man qui était mis en devanture d’une vitrine de la célèbre librairie Brentano’s à côté de Gatsby le magnifique de Fitzgerald. Ce qui signifie qu'à une époque aux Etats-Unis, un roman graphique et l’un des plus grands romans du XXe siècle ont cohabité dans une vitrine - on retrouvera ça avec le triomphe de Maus, d'Art Spiegelman, dans les années 90.

Hélas, avec la dépression, les livres de Lynd Ward se vendent de moins en moins et on n'entendra plus parler de lui.

La création de Le Spirit

Jean-Pierre Dionnet : Eisner a eu de la chance. Il y avait déjà Superman qui marchait bien. Un jour, un type est venu le voir en lui disant : il y a pas mal de journaux qui aimeraient avoir un petit supplément de la taille d’un comic book. Eisner a répondu :

Les supers héros ne m’intéressent pas. Mais si ça vous suffit que mon super héros porte un masque, et si vous me cédez les droits à vie ça me va.

Cette clause n’existait pas alors, et n’existe toujours pas d’ailleurs dans les contrats d’auteurs. Will Eisner était un homme d’affaires redoutable.

Et c’est comme ça qu’il a créé Le Spirit, une série qui hésite entre l’humour, le polar, la parodie, le fantastique, l’étrange, et l’onirique.

C’est une histoire en sept pages avec une attaque incroyable : toutes les lettres de Spirit sont comme des morceaux de journaux arrachés qui tombent d’un pont dans l’eau… C’est ce qu’il appelle un « _splash pag_e » comme on dit pour les comics book : un début très spectaculaire.

L'installation d'un classique de la mise en page BD : le "gaufrier"

Juste derrière, il passe à une mise en scène que tout le monde a reprise : le gaufrier, c'est-à-dire l’utilisation de cases de taille identiques… C’est une façon de ne pas avoir une image plus forte pour que la narration soit continue. Un procédé que l’on retrouvera plus tard dans les Watchmen d’Alan Moore ou dans Spider Man de Steve Ditko.

Tous les auteurs, ou presque, qui ont utilisé le gaufrier, ont une mise en page cinématographique. Eisner avait un avis différent. Il disait :

Regardez mon héros : il s’accoude au coin de la case ou sur la case. La BD, c’est ce que l’on veut : à la fois du théâtre et du cinéma mais en fait ni l’un ni l’autre. Puisque dans une BD, on regarde la page dans la totalité en même temps qu’on lit chaque case.

Le Spirit, un super héros ?

Jean-Pierre Dionnet : C’est un gars qui a un masque sur la figure, un chapeau et que personne ne prend au sérieux : c’est moyen comme super héros ! D’ailleurs, il se prend parfois des roustes monumentales.

En revanche, il a des affaires de cœur un peu plus complexes, et intéressantes que celles de Superman et de Batman. Son histoire d’amour avec la fille du commissaire Dolan dure tout le temps que durera Le Spirit sans jamais aboutir vraiment. Ils se tournent autour, mais ça n’aboutit pas vraiment, comme dans une comédie américaine des années 1930 / 1940. Un peu comme Katherine Hepburn qui essaye de séduire Gary Grant qui est encore un bêta.

Le grand secret de l'oeuvre d’Eisner

Jean-Pierre Dionnet : Dans Le Spirit, l’humour et le réalisme se mélangent. Avec ses nouvelles de septs pages, Will Eisner ne s’adressait plus à un public d’ados, comme Batman et Superman dans les comics books. Le Spirit était publié dans des journaux lus par toute la famille. Eisner pense à la fois au gamin qui va lire l’histoire en la comprenant à moitié mais qui va la prendre pour un conte de fées ; au vieux monsieur qui va lire son histoire au coin de la cheminée comme il lit une nouvelle de O. Henry au moment où le registre de la nouvelle triomphe en Amérique; mais aussi à la mère au foyer. Même s'il était plus dubitatif sur ses lectrices potentielles. Il était persuadé que les femmes « ne lisent pas beaucoup de bande dessinées parce que, les dessinateurs étant des hommes, les personnages féminins n’existent pas ».

J’ai la chance de posséder les croquis préalables de la fille du commissaire Dolan. Il a dessiné Ellen Dolan pendant des mois et des mois jusqu’à ce qu’elle ait un visage particulier. C’est peut-être pour ça que quand les dessinatrices féministes, comme Geena Robins, sont arrivées, elles ont remarqué que chez Eisner les femmes avaient autant d’importance que les hommes et n’étaient ni des bimbos, ni des idiotes.

C'est là le grand secret d’Eisner : il s’est adressé à tout le monde.

Après Le Spirit, le journal PS

Jean-Pierre Dionnet : A peine avait-il conçu Le Spirit, qu’il part à l’armée. Et Pendant la guerre, ce sont d’autres dessinateurs qui vont dessiner la série. Après la Guerre, Will Eisner va faire quelques histoires sublimes jusqu’à une dernière en 1972. Mais quand il revient au Spirit, je pense qu'il en a déjà marre.

Pendant la guerre, il travaille pour l’armée américaine à dessiner des modes d’emploi de montages et démontages de jeeps. Quand il est démobilisé, il fait un journal qui s’appelle PS qu’on distribuera à tous les G.I.s pour apprendre à monter et à démonter une jeep. Ce journal, il va le produire le vendre à l’armée jusqu’à la guerre du Vietnam.

A ce moment-là, il est l’idole de la génération Crumb. Des dessinateurs venus de la BD underground qui, au moment où tout le monde condamne la guerre, sont choqués que Will Eisner n’ait aucun problème à leur répondre : « Je ne dis pas que la guerre du Vietnam est bonne ou mauvaise. Moi je m’adresse au G.I qui doit monter sa jeep. Lui n’est qu’un soldat. Qui doit obéir aux ordres. »

Cet homme d’affaires avisé devenu millionnaire ne s’est toujours intéressé qu’aux petites gens, jamais aux puissants de ce monde qu’il tournait en ridicule. S’il est devenu un homme d’affaires redoutable, c’est qu’il a compris que face à eux, il fallait l’être.

De Charles Laughton à Orson Welles... un public enthousiaste

Jean-Pierre Dionnet : Eisner était quelqu’un qui se dévalorisait facilement. Quand il a fait Le Spirit, il disait que c’était des histoires à la O. Henry. Il ne faut pas exagérer ! Chez lui, il y avait deux lettres au mur.

Une de Charles Laughton qui lui disait : « Moi, j’achète tout ce que vous faites. Et un jour je ferai un film qui ressemble à vos BD ».

La deuxième lettre, à l’entête du Mercury theater, était signée d’un jeune auteur de théâtre qui lui avait écrit : « Vous avez peut-être entendu parler du scandale que j’ai fait à la radio et qui m’a mis sur la sellette. Je vais bientôt faire mon premier film. » Signé Orson Welles !

D'ailleurs, le début de Citizen Kane, c’est Spirit, avec le panneau : « Ne pas entrer », le grillage qu’on traverse, la fenêtre, la boule de neige inversée qui va tomber. Le découpage est le même que dans les premières cases d'une aventure de Spirit.

Gerhard Shnoble, la BD dont Will Eisner était le plus fier

Jean-Pierre Dionnet : Gerhard Shnoble est un petit homme à lunettes qui travaille dans une petite compagnie d’assurance. Un jour il monte sur le toit d’un building. Pendant ce temps-là, au loin dans l’image, on voit Spirit qui poursuit un bandit et qui comme d’habitude, se fait péter la gueule. Il arrive à sortir par la fenêtre, il rattrape le bandit, mais ça n’a aucune importance. Parce que pendant ce temps, Gerhard Shnoble ouvre les bras, s’envole... et se prend une balle perdue d’un des méchants qui poursuivait Spirit. La BD se termine par ces mots : « et personne ne sut que Gerard Shnoble avait volé »

Page d'un contrat avec Dieu de Will Eisner © Corbis / Will Eisner studio inc. dans l'expo. Will Eisner, génie de la BD américaine

Pourquoi arrête-t-il la BD en 1972 ?

Jean-Pierre Dionnet : Parce que ça ne l’amuse plus. Mais toutes les biographies de Will Eisner se trompent. Il arrête certes les albums de BD mais il poursuit PS, la BD de montage de jeep. Et il continue de créer des BD qui se vendent très très bien, mais que peu de bédéphiles ont vues : des BD sur l’astrologie, par exemple. Il fait des choses un peu farfelues, mais que les fans d’astrologie apprécient.

Il a fait aussi des livres de BD sur le golf ! Et qui sont vendues dans tous les golfs américains. Mais tout ça, il le fait discrètement.

Le hasard a voulu qu’il créé Spirit très tôt et qu’il fasse de bons investissements qui le laissent tranquille financièrement. Il a envie de s’affronter à la même chose que Lynd Ward : au roman graphique. Quand Spirit est redevenu à la mode, il aurait pu se contenter de faire une suite comme 90% des auteurs. Il a eu le courage de se dire :

Je pars sur autre chose.

Son premier roman graphique ?

Dans les années 1970, il voit le monde changer. Il se remet en jeu et rentre à nouveau dans l’arène. Très peu de personnes ont osé faire ça.

Il adorait les histoires sans texte. Mais lui, voulait faire des romans graphiques, des ouvrages dont le texte soit mémorable. Pas un livre grand format : il voulait que le lecteur tourne les pages, que l’histoire soit la plus longue possible comme un roman.

Il va publier Un pacte avec Dieu (publié en France en 1978) qui va très bien se vendre en Amérique, puis en France. C’est une fable sur un homme qui invective Dieu : « On a passé un contrat et tu ne le respectes pas ! »

Or, dans la religion juive, on ne doit rien demander à Dieu. Eisner n’était pas croyant du tout. Et pour cause ! C’est lié à un terrible souvenir d’enfance : ses parents, très pauvres, habitaient Brooklyn. Eisner a vu ses parents être refusés de la synagogue parce qu’ils ne pouvaient pas payer le droit d’admission - si certaines synagogues accueillaient les plus pauvres pour qu’ils puissent dormir au chaud, d’autres avaient édité des règlements pour limiter le nombre de fidèles en faisant payer l'entrée. C’est resté en travers de la gorge d’Eisner.

Dans Un pacte avec Dieu, le héros discute point par point comme Eisner le fera plus tard avec DC Comics quand il lui vendra pour un temps les droits de Spirit pour une période alors que c’est la maison d’édition la plus puissante du monde.

La formation de Will Eisner

Jean-Pierre Dionnet : Will racontait qu’il avait fait de la BD pour manger. En plus de son éducation juive il avait reçu une éducation artistique de la part de son père, un homme un peu fantasque, un artiste qui n’avait pas abouti. Je crois que son père peignait des chapelles quand il était en Hongrie. Il n’avait pas bien appris l’anglais. Arrivé aux Etats-Unis, il a peint des objets pour les forains. Il voulait que son fils dessine.

D'auteur à théoricien de la BD

Jean-Pierre Dionnet : En 1985, il publie L’Art sequentiel où il explique ce que la BD a de particulier, comment travailler la case, la page l’une par rapport à l’autre, etc. Il devient théoricien de la BD : c’est une sorte de cadeau qu’il fait aux dessinateurs et aux jeunes étudiants en BD.

Eisner, dans sa jeunesse, avait suivi les cours de Bridgeman, un prof d’illustration, académique mais brillant. Les livres de Bridgman sont encore lus par les Américains parce qu’il explique la composition, les ombres, la lumière et comment dessiner pour l’impression, ou pour la gravure. Bridgeman enseignait l’art du dessin qui s’adapte au support dans lequel il doit paraître.

Pourquoi son oeuvre est-elle indémodable ?

Jean-Pierre Dionnet : L'art de Will Eisner est encore vivant. Il y a des œuvres qui font partie de l’histoire de la BD mais qui se démodent. Le Spirit et les romans graphiques d’Eisner sont indémodables. Peut-être parce que dans ses livres, les rues, les détails sont restreints au minimum comme dans des croquis de procès.

En même temps, son œuvre, à l'instar d'un cinéaste comme Lubitsch, raconte des histoires éternelles : elles sont datées mais intemporelles. Des tas de gens se sont essayés à reprendre son œuvre : c’est une catastrophe ! Personne n’arrive à englober ce qu’avait mis Eisner. On peut faire pas mal derrière lui, mais pas aussi bien.

