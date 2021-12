Depuis sa création en 1993, Suresnes cités danse est le festival de la danse des cités mais aussi le festival qui donne droit de cité à de nouvelles formes de danse. 30 ans en mouvements !

WAM © Fred Fouche

Festival annuel de danse contemporaine fondé en 1993 et organisé au théâtre Jean-Vilar de Suresnes, Cité Danse crée une passerelle entre les chorégraphes issus du mouvement hip-hop dans les années 1980 et la danse contemporaine, plus institutionnalisée.

Olivier Meyer, directeur artistique, raconte :

« En 30 ans d’existence, le festival Suresnes cités danse a largement contribué à une évolution considérable de la danse hip hop, sur tous les plans : artistique, public et médiatique. Les productions se sont multipliées comme la diffusion, en France et à l’étranger, de ces spectacles issus du mouvement hip hop.

Ce qui est intéressant, c’est que les danseurs hip hop voulaient progresser techniquement et artistiquement. Ils voulaient que leur danse soit montrée au plus grand nombre et ne pas se cantonner à la rue.

Pour se singulariser et développer leur créativité, ils ont compris l’intérêt du festival Suresnes cités danse qui a provoqué tant de rencontres, et tant d’échanges avec des chorégraphes contemporains comme : Blanca Li, José Montalvo, Emanuel Gat, Jean-Claude Gallotta, Laura Scozzi, Régis Obadia, Dominique Rebaud et plus récemment encore Angelin Preljocaj, Pierre Rigal, Andrew Skeels… Ces nouvelles formes de danse ont été associées aussi à des compositions musicales du grand répertoire classique, jazz, mais aussi à des compositions beaucoup plus contemporaines. »

Quelques spectacles

► INNER CÉLÉBRATION JOHANNA FAYE

Le spectacle de Johanna Faye déploie une grande diversité d’esthétiques chorégraphiques et musicales avec le clarinettiste Yom et le pianiste Léo Jassef. « Inspirations plurielles » pourrait être le sous-titre de cette création. C’est en effet le fil conducteur du spectacle de Johanna Faye, dont la grammaire chorégraphique mixe l’importance du rapport au sol, extraite de sa pratique de b-girl (breakdance) et la verticalité de la danse contemporaine. Des inspirations plurielles qui se retrouvent également dans sa complicité avec les deux musiciens Yom et Léo Jassef. Si le clarinettiste est connu pour ses influences klezmer, sa collaboration avec le pianiste s’épanouit dans le jazz et les musiques électroniques. Au gré de leur performance inédite, les trois artistes offrent au public un grand moment de célébration et de partage.

Johanna Faye / Matthieu Dortomb

► KHÁOS SARAH ADJOU

Cette création de la jeune chorégraphe Sarah Adjou mêle à l’énergie du hip hop une ligne narrative qui interroge les origines et notre nature humaine. La compagnie Yasaman, créée en 2018 par Sarah Adjou a beau être récente, elle a déjà été adoubée par Mourad Merzouki, «immédiatement séduit par le travail de cette jeune chorégraphe qui mêle avec habileté la danse hip hop et contemporaine». Dans Kháos, œuvre lauréate du concours Sobanova 2019, la jeune artiste trace la quête identitaire de cinq individus qui se cherchent pour trouver leur propre nature. Si la pièce fait cohabiter différents styles de danses et de musiques, si elle décortique le langage corporel du quotidien, elle est aussi intense que le feu, cette matière organique en constante mutation, à l’instar du chaos précédant l’origine du monde.

Sarah Adjou - Khaos / Dan Aucante

► MOLO(KHEYA) RAFAEL SMADJA

Dans le sillage d’elGed(j)i, présenté à Suresnes en 2019, Rafael Smadja continue de creuser les thèmes de l’héritage et de la transmission à travers un rituel culinaire égyptien. Qui a voyagé en Égypte connaît sans doute la molokheya, cette soupe épicée traditionnelle du pays. L’art culinaire étant en soi une chorégraphie, Rafael Smadja le place au centre de son spectacle, deuxième volet de la vie d’une famille de la diaspora égyptienne arrivée en France dans les années cinquante. Tantôt écrite, tantôt improvisée, sa danse est basée sur la répétition et la déclinaison, constituant une partition d’autant plus hypnotique qu’elle est directement liée aux musiques en live de son complice Alexandre Castaing. Une œuvre poétique qui se fait le relais des anciens et porte la même générosité qu’une bonne soupe mijotée avec amour

Molo Kheya elgedji / Julie Cherki

► LES YEUX FERMÉS… CRÉATION MICKAËL LE MER

Le chorégraphe Mickaël Le Mer s’inspire du grand peintre Pierre Soulages pour imaginer une quête poétique, dansée et lumineuse. C’est en découvrant un documentaire sur Pierre Soulages que Mickaël Le Mer a eu un choc esthétique. Dans la façon dont ce grand peintre travaille la couleur noire, dans sa manière d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe a vu de l’espoir. Ainsi est né son nouveau spectacle. Huit artistes, quatre danseuses et quatre danseurs, partent de l’obscurité pour aller chercher la lumière. Peu à peu, la lumière prend possession du plateau, les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets interagissent avec les mouvements, jusqu’à l’apothéose finale où la lumière inonde le plateau et la salle, dans une célébration de la vie, de la joie et dans une communion avec le public.

Les yeux fermés / Thomas Badreau

► SYMFONIA PIESNI ZALOSNYCH KADER ATTOU

Portée par dix danseurs et la musique poignante de Górecki, la chorégraphie de Kader Attou frappe par sa puissance émotionnelle et sa soif de vivre. En 1994, Kader Attou entend la Troisième Symphonie de Górecki. Cette œuvre, rendue célèbre dans le monde entier par l’enregistrement de la soprano Dan Upshaw, le bouleverse par sa puissance et sa beauté. De ce choc esthétique, il crée en 2010 un spectacle basé sur l’intégralité de la partition où il réhabilite le désir du compositeur de la considérer comme un hommage à la mère, à la femme, à celle qui porte en elle l’origine de la vie. Dix ans plus tard, ses cheminements d’homme et d’artiste le conduisent à revisiter sa propre chorégraphie. Au dépouillement de la musique fait écho une gestuelle pure, au fil ténu des mélodies répond une danse qui dessine des cycles de vie, élevant les corps vers la lumière et l’espoir

Symfonia / Damien Bourletsis

► ONE SHOT OUSMANE SY

« On n’aura jamais eu autant besoin de danser ! » De ce cri du cœur Ousmane Sy dit « Baba » avait fait le manifeste de One Shot. One Shot est une création 100% féminine. Des « femmes puissantes » se partagent la scène, affirmant haut et fort leur singularité créative et leur gestuelle originale nourries d’influences multiples, sur un mix musical de house dance et d’afrobeat. Au « corps de ballet » constitué des danseuses de la compagnie Paradox-Sal, s’ajoutent des guests dont la danseuse flamenco Marina de Remedios, la spécialiste du popping Cintia Golitin et Linda Hayford, membre du collectif FAIR-E à la tête du Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne. Le chorégraphe plaçait sa création sous le signe du besoin vital, irrépressible et heureux de danser. Baba s’est éteint brusquement en décembre 2020. C’est donc en hommage au chorégraphe talentueux et généreux qu’est donné ce spectacle. Entre figures d’ensemble et solos expressifs, One Shot s’épanouit dans le plaisir de la confrontation des styles

Ousmane Sy One-Shot / Timothee Lejolivet

