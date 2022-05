Après avoir privilégié les essais quelques temps, Tanguy Viel est finalement revenu au roman. "La fille qu'on appelle" (Minuit) est en compétition pour le 48è Prix du Livre Inter.

Tanguy Viel © AFP / Ulf Andersen

Elle n'est pas la victime parfaite, lui dira son avocate. D'ailleurs, les policiers qui recueillent sa plainte ne sont pas loin de trouver que dans la manière qu'elle a de raconter, elle ne se rend pas vraiment service. Un service? C'est d'ailleurs comme cela que tout a commencé. Elle en a demandé au maire - elle est la fille de son chauffeur - lui trouver un logement et il s'attend à quelque faveur. Et Laura de raconter les glissements successifs. Une main qui s'attarde. Il aurait fallu dire non, mais on n'a pas osé, on n'a pas pu. Puis on a pensé que c'était ce qu'on devait faire. Ça pourrait être un fait divers. C'est une tragédie dans laquelle on rit parfois parce qu'on est chez Tanguy Viel. Un rire vengeur contre les notables et leurs avantages éternels. Un sourire fraternel pour les pères humiliés et les filles pauvres qui ont le malheur d'être belles. Tanguy Viel en fait une histoire de pouvoir.

Il suffit de regarder n'importe quel panneau publicitaire explique l'auteur, pour avoir le sentiment que "la beauté est un lieu de soumission effroyable parmi d'autres et que le corps, surtout le corps des êtres, est vraiment objectalisé, marchandé, manipulé. En l'occurrence, cette jeune fille, quand elle va porter plainte et se réveiller, elle va avoir un regard très distancié sur elle même, une sorte d'ironie ou de fatalisme aussi sur sa situation.".

Le livre est construit sur le récit de la plainte de la jeune fille. Tanguy Viel en fait un récit d'émancipation par la parole :

En parvenant à nommer son histoire, elle a toutes les chances de retrouver une forme de souveraineté.

Dans ce jeu de pouvoir, l'humiliation est très présente dans le livre. En filigrane, mais elle est quasiment là tout le temps. C'est là sans doute, estime Tanguy Viel que la littérature a peut-être un rôle à jouer, en changeant la focale et en passant dans le détail, la petite chose.

"C'est un peu comme une énigme ces situations de fluide psychique entre les êtres qui font que l'un se retrouve manipulateur et l'autre manipulé. Il y a certes des données objectives. Le pouvoir objectif être maire contre être jeune fille, être homme contre être femme, être vieux contre être jeune, et cetera. Mais après, comment ça se produit là? Il faut entrer dans des zones ou on sait plus ou ça se passe et quand ça se passe."