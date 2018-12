[IDÉE SORTIE] Entre l’auteur de "L’Arabe du futur" honoré à la BPI du centre Pompidou à Paris, Cabu à la Duduchothèque de Châlons-en-Champagne, en passant par Blake et Mortimer au Mans et d’autres, l’hiver est riche en expositions de bande dessinée.

Dans l'exposition "Riad Sattouf l'écriture dessinée" à la BPI © Radio France / Anne Douhaire/France Inter

Riad Sattouf, l’écriture dessinée à la BPI à Paris jusqu’au 11 mars 2019

Dans l'exposition Riad Sattouf, l'écriture dessinée à la BPI à Paris © Radio France / Anne Douhaire/France Inter

Un hommage prestigieux. Après Art Spiegelman, Claire Bretécher ou Franquin, la Bibliothèque publique d’information (BPI) s’intéresse au travail du dessinateur et réalisateur Riad Sattouf qui fait cette année son entrée dans le dictionnaire Robert. L’exposition s’intéresse au regard quasi sociologique et particulièrement pertinent de l’auteur de La vie des jeunes, de Pascal Brutal, des Cahiers d’Esther et de L’Arabe du futur sur les adolescents, les relations garçons-filles, et la virilité. On peut admirer sa grande faculté à saisir les mots de son époque. L’exposition vaut également pour l’évolution du graphisme de Sattouf depuis ses croquis à l’école jusqu’à aujourd’hui ; un cheminement vers toujours plus d’acuité et de clarté.

Dans l'exposition Riad Sattouf, l'écriture dessinée à la BPI à Paris © Radio France / Anne Douhaire/france Inter

Cabu jusqu’au 1er avril 2019 à la Duduchothèque à Chalons-en-Champagne

Le dessinateur de presse assassiné le 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo était né 77 ans plus tôt à Châlons-en-Champagne. Sa ville natale propose une exposition "K-Bu avant Cabu. Tout commence à Châlons sur ses débuts de dessinateur, et ses relations à sa ville natale.

Un dessin de jeunesse de Cabu visible dans l'exposition "K-Bu avant Cabu. Tout commence à Châlons" à Châlons-en-Champagne / V Cabut

Archéologie en bulles au Musée du Louvre jusqu’au 1er juillet 2019

Masque corinthien d'hoplite du VIIe siècle avant Jésus-Christ au Louvre dans l'exposition Archéologie en bulles © Radio France / Anne Douhaire / France Inter

Comment l’antiquité et les connaissances archéologiques ont-elles influencé les auteurs de BD ? De Jul auteur de Silex and the city, aux momies de Période glaciaire de Nicolas de Crécy en passant par Enki Bilal qui intègre un casque corinthien du VIIe siècle avant Jésus-Christ dans ses visions futuristes, l’archéologie se fait décor ou prétexte pour parler du présent de façon détournée.

Manga <->Tokyo à la Villette à Paris jusqu’au 30 décembre 2018

Une exploration de l’interaction entre le 9e art japonais et la capitale-muse à travers une multitude de documents, d’extraits, et une maquette.

Blake et Mortimer à l'Abbaye de L’Epau près du Mans jusqu’au 17 mars 2019

A l’occasion de la sortie du dernier album des aventures de Blake et Mortimer, La vallée des immortels par Yves Sente (scénario), Peter Van Dongen et Teun Berserik (dessin), l’abbaye de l’Epau accueille une exposition consacrée aux personnages créés en 1946 par Edgar P. Jacobs. Une redécouverte thématique (So british, entre passé et futur, un univers souterrain…) avec planches originales, crayonnés, croquis de la série à succès… Inratable.

Nicolas de Crécy à la Galerie Barbier-Mathon jusqu’au 5 janvier 2019

Quelques jours encore pour admirer les dessins magnifiques de l’auteur de Léon La came pour ses Carnets d’été, et son roman pour ados Les amours d’un fantôme en temps de guerre (Prix Vendredi 2018) paru chez Albin Michel. Un livre émouvant, sorte de fable sur la guerre et la dictature, truffée de références, et servi par un dessin qui habille le texte en légèreté.

Tardi à Falaise jusqu’au 31 décembre

Nestor Burma, le détective privé imaginé par Léo Malet mène l’enquête au Musée des automates. Sont exposées des planches originales, et des reproductions de quatre albums illustrés par Jacques Tardi.

