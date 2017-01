Une recette extraite du livre "La Tarte : Paris, fondée en 2015" de Sébastien Dumotier et David Oliveira (Marabout)

Tarte au chocolat © David Oliveira/La Tarte/Marabout

Pour 6 à 8 parts

Pâte sablée 1 pièce

Crème liquide à 35% de mat. gr. 140 grammes

Lait 140 grammes

Sucre 50 grammes

Jaunes d’oeufs 40 grammes (soit 2 jaunes)

OEuf entier 100 grammes (soit 2 oeufs)

Vanille (extrait) 10 grammes

Chocolat pâtissier en morceaux 270 grammes

Caramel beurre salé 50 grammes

Matériel

Cercle à tarte de 28 cm de diamètre

Temps de préparation 25 minutes

Temps de cuisson 15 à 20 minutes

Temps de repos 2 heures

La veille, réalise un caramel au beurre salé afin qu’il soit froid et qu’il ait une consistance idéale comme un beurre mou.

Prépare une pâte sablée. Laisse-la reposer pendant 30 minutes au réfrigérateur puis abaisse-la sur 7 mm d’épaisseur.

Fonce la pâte dans le cercle préalablement beurré, en faisant en sorte d’avoir des bords homogènes et assez épais.

Mets-la à cuire à 180 °C pendant 15 à 20 minutes jusqu’à ce qu’elle ait une couleur dorée. Retire le cercle et laisse-la ensuite refroidir complètement à température ambiante ou au frais.

Dans une casserole, mélange la crème, le lait et le sucre, fais-les chauffer à feu doux. Place le chocolat dans un cul-de-poule. Dès que la préparation de crème frémit, verse-la sur le chocolat en mélangeant pour le faire fondre. Ajoute les oeufs et les jaunes et mélange jusqu’à ce que l’appareil soit homogène.

Avec une spatule souple, garnis le fond de tarte de caramel en une couche uniforme d’environ 4 mm. Verse ensuite l’appareil chocolat sur la tarte.

Laisse refroidir au réfrigérateur pendant 2 heures.