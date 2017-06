Recette de Kéda Black extraite de son livre "Changer d'assiette : pour moi, ma famille... pour demain" Editeur Marabout

Tarte à la rhubarbe meringuée © Getty

Pour 4-6 personnes

Pour la pâte

160 g de farine

120 g de beurre

une bonne pincée de sel

1 cuillerée à soupe de sucre

Pour la garniture

900 g de rhubarbe

1 orange

3 œufs

80 g + 180 g de sucre

20 g de beurre

Préparer la pâte à l’avance. 30 mn avant de commencer, mettre le beurre au congélateur. Mettre aussi de l’eau à refroidir.

Mélanger la farine, le sel et le sucre. Râper le beurre (avec la râpe à gros trous) dans la farine. Verser environ 12 cl d’eau très froide et remuer avec un couteau de table (à bout rond) pour lier. Ajouter encore un peu d’eau si nécessaire. Former une boule en travaillant la pâte au minimum avec la main, emballer dans un film et mettre au frigo 1h au moins.

L’étaler et foncer un moule rond beurré de 20-22 cm, assez profond (mais si on n’a pas, on peut prendre un moule plus grand et moins haut). Faire cuire à blanc, en remplissant de haricots secs sur une couche de papier sulfurisé ou de papier alu, pendant 20 mn puis 10 mn sans les haricots, à 190°.

Découper la rhubarbe en tronçons de 1 cm environ. La mettre dans une casserole avec le jus d’une demi orange, cuire 3-4 mn en remuant de temps en temps.

Faire fondre le beurre, le mélanger avec 2 jaunes d’œuf, et 80 g de sucre. Allonger ce mélange avec du jus de cuisson de rhubarbe (et le jus de la deuxième moitié d’orange si besoin) pour obtenir un mélange coulant.

Mettre la rhubarbe dans le fond de tarte, verser dessus le mélange et cuire au four 20 mn.

Fouetter les 3 blancs en neige ferme, ajouter les 180 g de sucre et fouetter jusqu’à ce que les blancs soient bien brillants et très fermes, en gardant 1 cuillerée à soupe de côté.

Garnir la tarte de meringue et saupoudrer de sucre.

Enfourner et baisser la température à 120°. Cuire 30 mn. Laisser refroidir avant de servir.

Pour aller + loin

