Une recette de Jean-Luc Tartarin, chef étoilé du Havre

Tarte normande © Getty

Pour 8 pers :

8 cercles de 12 cm de diamètre à tarte, foncés avec de la pate sucrée

12 pommes Boskoop non traitée

120g de beurre

100g de poudre d’amande

80 g de farine

120g de sucre cristal

12 g cannelle fraichement moulue

A la main mélanger 100g de beurre mou, avec la poudre d’amande, le sucre, la farine et pour finir la cannelle de façon a obtenir une pate homogène.

Débarrasser et mettre en attente au frais.

Éplucher les pommes et les couper en cube de 1 cm sur 1cm les mettre dans les cercles foncés en dôme.

Étaler votre pralin au rouleau et tailler des cercles à l’aide d’un emporte pièce, 1 cm plus grand que le cercle à tarte. Déposer sur les pommes et mettre en cuisson 30 minutes à 160°

Déguster à la sortie du four.

