Envie de vous évader, le temps de la pause déjeuner ou du goûter ? Voici une sélection de 20 courts-métrages, mini-séries, magazines ou autres formats courts à regarder en 20 minutes maxi.

"18h30", "Bonding", "Mi-temps", "Merci de ne pas toucher", "Un entretien", "Insomnie"... voici notre sélection de formats courts. © Captures d'écran

Parce que ce n'est pas toujours évident de couper au milieu d'une journée de télétravail. Parce qu'au boulot, aussi, on prend une pause café, on s'arrête pour aller déjeuner et ça coupe la journée. Alors comment faire, quand on est coincé.e à la maison, pour se changer un peu les idées ? Faire une sieste, prendre un bouquin ? Pas toujours évident. Pour vous évader (mais pas longtemps) et si vous avez déjà regardé toutes les chroniques de vos humoristes préférés et revu tout Kaamelott, voici une sélection, évidemment non exhaustive et plutôt feel good de séries ou petits films, aux formats les plus courts possibles. De quelques minutes à pas plus d'une vingtaine. C'est promis !

1. "18h30", pour vous rappeler le présentiel

Ça parle de quoi ? Sortie en septembre, cette web-série raconte l'histoire d'Eric (Nicolas Grandhomme) et Mélissa (Pauline Etienne), deux collègues qui sortent du bureau (à 18h30, donc) et discutent sur le chemin qui les séparent de l'arrêt de bus. En 22 épisodes, on se prend d'intérêt pour le court trajet que partage chaque jour ce "couple" de collègues et pour leurs discussions et la relation (parfois complexe) qu'ils arrivent à nouer.

Ça dure combien de temps ? Chaque épisode dure entre cinq et sept minutes, grand maximum.

On regarde ça où ? Sur la plateforme Arte.tv.

2. "Merci de ne pas toucher", l'art version 2021

Ça parle de quoi ? Ce format court ringardise le "D'art d'art" de France 2 : historienne de l'art, Hortense Belhôte offre un regard décapant sur une dizaine de chefs d'oeuvre de la peinture classique. "Le péché originel" de Michel Ange, "La Laitière" de Vermeer ou bien "L'origine du monde" de Courbet passent au scanner de "Merci de ne pas toucher !", qui décrypte ces toiles de grands maîtres avec un regard contemporain, humoristique, féministe et inclusif. En plus, c'est admirablement bien réalisé.

Ça dure combien de temps ? Entre trois et cinq minutes.

On regarde ça où ? Là encore, sur la plateforme d'Arte ou sur Youtube.

3. "3615 Monique", retour dans les années 80

Ça parle de quoi ? D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Cette mini-série raconte avec beaucoup d'humour l'arrivée du Minitel dans la vie des Français et... des messageries érotiques qui vont avec. Tout n'est pas parfait, mais "3615 Monique" fait sourire et se regarde avec plaisir.

Ça dure combien de temps ? Dix épisodes d'une vingtaine de minutes.

On regarde ça où ? Sur OCS (payant).

4. "Parlement", pour comprendre pourquoi c'est compliqué avec les vaccins

Ça parle de quoi ? D'un sujet a priori pas très engageant : le Parlement européen. Pourtant, le créateur de cette série à réussi son pari : faire découvrir les coulisses de cette institution (son fonctionnement, ses contradictions) à travers le personnage de Sami, jeune attaché parlementaire de l'eurodéputé français Michel Specklin (joué par le formidable Philippe Duquesne). Drôle et instructif. En plus, une saison 2 est en préparation.

Ça dure combien de temps ? Dix épisodes de 26 minutes.

On regarde ça où ? Sur la plateforme francetv.

5. "Mi-temps", si la quarantaine vous inquiète et que Dick Rivers vous manque

Ça parle de quoi ? À l'heure où beaucoup se sont interrogés, avec la pandémie de coronavirus, sur leur métier, le sens de leur vie, "Mi-temps" pose le problème sans ambiguïté. Arrivé à la moitié de sa vie, Karim, 37 ans sept mois, cinq jours, sept heures et douze secondes, se retrouve dans un monde figé. Et le formidable Dick Rivers, qui nous a quittés il y a deux ans, incarne celui qui offre un choix cornélien : continuer sur cette lancée, ou tout recommencer depuis le début ? Ce court (tourné en 2016) n'est pas d'hier, mais le revoir nous a beaucoup plu.

Ça dure combien de temps ? 15 minutes.

On regarde ça où ? C'est en ligne sur Youtube.

6. "Insomnie", confessions sur l'oreiller

Ça parle de quoi ? De tout ! Le pari du vidéaste Benjamin Vernet, qui mène ces entretiens, c'est que partager un chambre à coucher et qu'une discussion allongée (comme une conversation de nuit avant d'éteindre la lumière), laisse plus de place aux confidences. Avec 22 épisodes à son actif, "Insomnie" propose ainsi une version amusante de l'interview. Camélia Jordana, Pomme, Léna Situations, Bilal Hassani ou Samuel Étienne dans la liste des guests.

Ça dure combien de temps ? Entre dix et 15 minutes par épisode.

On regarde ça où ? Sur Slash, la plateforme de francetv.

7. "Briques", pensée pour toutes les mères

Ça parle de quoi ? Du jour au lendemain, une mère au foyer, de deux jeunes enfants, se met à... vomir des blocs de jouets en plastique. Sans doute une légère saturation, une certaine charge mentale...

Ça dure combien de temps ? Dix minutes.

On regarde ça où ? Sur MyCanal (payant).

8. "6 fois confiné.e.s", pour voir Vincent Cassel en DJ ringard

Ça parle de quoi ? Du... confinement. Le premier du style, celui du mois de mars 2020. Cette mini-série, qui regroupe en fait six oeuvres plutôt distinctes et assez différentes, vaut d'être vue ne serait-ce que pour le premier épisode, "Scorpex", qui fait camper à Vincent Cassel le personnage d'un DJ de la French Touch un peu has been, en pleine crise de la quarantaine.

Ça dure combien de temps ? Une vingtaine de minutes.

On regarde ça où ? Sur MyCanal (payant).

9. "À la mer", pour se donner envie de changer le monde

Ça parle de quoi ? Dans un village de pêcheurs entouré par les usines, Anna et Michel tiennent un bar-restaurant. Mais un homme trempé fait irruption dans l'établissement. Il assure être tombé d'un navire, en attente dans la rade. Son histoire est plus compliquée que ça... Et l'envie de changer les choses. Le réconfortant Jacky Berroyer nous fait du bien.

Ça dure combien de temps ? 20 minutes.

On regarde ça où ? Sur MyCanal.

10. "Profession comédien", en attendant de pouvoir monter sur scène

Ça parle de quoi ? De Bertrand Uzeel, qui prépare son "seul en scène" et qui recherche les suggestions des grands noms du milieu. Alors, autour d'un café, le voilà qui discute avec Arnaud Tsamère, Alice Belaïdi, Chantal Ladesou, Jean-Paul Rouve ou bien encore nos chers Augustin Trapenard, Tom Villa et Thomas VDB. Autant vous le dire tout de suite : aucun d'entre eux ne sera de bons conseils mais tous font preuve d'une amusante autodérision.

Ça dure combien de temps ? Environ deux minutes.

On regarde ça où ? Sur Youtube.

11. "Il revient quand Bertrand ?", si vous non plus vous n'arrivez pas à vous en remettre

Ça parle de quoi ? De couple, de break, de rupture, et... d'espionnage. Si vous aimez les "Broute" de Bertrand Usclat, vous adorerez l'histoire de Bertrand (le personnage), jeune parisien trentenaire, viré par Magalie, sa copine, qui veut faire une pause après cinq ans de relations. Mais ce n'est pas si simple de se séparer, de retrouver l'amour et surtout de voir l'autre faire de même ! Savoureux.

Ça dure combien de temps ? Environ 20 minutes par épisode.

On regarde ça où ? Sur Arte.tv.

12. "Song Exploder", de R. E. M. à Dua Lipa

Ça parle de quoi ? Inspiré du podcast du même nom, "Song Exploder" est accessible en version vidéo avec deux saisons de quatre épisodes. Le principe est le même que la version sonore : expliquer le processus de création d'une chanson. Alicia Keys, Dua Lipa ou The Killers y passent. Petit coup de cœur pour l'épisode sur "Loosing My Religion" de R.E.M., même si vous aurez la chanson dans la tête pour le reste de la journée...

Ça dure combien de temps ? Il faut compter environ 25 minutes par épisode.

On regarde ça où ? Sur Netflix (payant).

13. "Pussy Boo", choc de générations

Ça parle de quoi ? Paulette et Roger ne savent plus quoi offrir à leur petite fille pour son anniversaire. Les années passent et, en quête d'une idée, la grand-mère s'intéresse à "Pussy Boo", la chanteuse préférée de la jeune fille. Choc de générations ? Pas tant que ça...

Ça dure combien de temps ? Trois minutes.

On regarde ça où ? Sur Dailymotion.

14. "Culture Prime", la culture dans tous ses états

Ça parle de quoi ? Culture Prime, c'est désormais des centaines de vidéos sur la musique, l'art, le cinéma, l'histoire, les médias, produites par les six entreprises de l’audiovisuel public français (Radio France, France télévisions, l'INA, Arte, RFI, France 24 et TV5 Monde). Des oeuvres à la loupe, des portraits d'artistes, des archives : allez fouiller, vous apprendrez forcément quelque chose.

Ça dure combien de temps ? Entre deux et une dizaine de minutes, selon les vidéos.

On regarde ça où ? Sur Facebook ou Instagram, il suffit de s'abonner à la page Culture Prime.

15. "Un entretien", dans la tête du DRH

Ça parle de quoi ? Si vous aviez manqué cette pépite, portée par l'excellent Benjamin Lavernhe, rattrapez vite les deux première saisons, car une troisième arrive début avril, dans une entreprise au temps du coronavirus. "Un entretien", c'est tout ce qu'on n'ose pas dire ou même parfois penser, dans les rapports en entreprise, à travers les pensées intérieures du personnage principal.

Ça dure combien de temps ? Entre trois et huit minutes par épisode.

On regarde ça où ? Sur MyCanal (saison 1 à 3, payant) et YouTube (saison 1).

16. "Les nouveaux parents", pensée pour les enseignants

Ça parle de quoi ? Quand on va rencontrer le maître ou la maîtresse, on n'a qu'un point de vue, celui des parents... Et si on était à la place du prof ?

Ça dure combien de temps ? Cinq minutes.

On regarde ça où ? Sur YouTube.

17. "Blow Up", pour regarder le cinéma en condensé

Ça parle de quoi ? De cinéma. Si l'on veut s'y intéresser et qu'on n'a pas forcément le temps, "Blow up" propose chaque semaine un regard ludique et décalé sur le septième art, accompagné par la voix légèrement monotone de son créateur, Luc Lagier. Des films en "zapping", des portraits, des Top 5, des compiles, des recut, des focus sur les génériques, les bandes originales, etc. Inépuisable série magazine sur une inépuisable matière.

Ça dure combien de temps ? Environ dix minutes par épisode.

On regarde ça où ? Arte.tv, évidemment.

18. "Les deux couillons", frangins fâchés

Ça parle de quoi ? De la famille et de l'importance d'en prendre soin. Deux frères, qui vivent éloignés l'un de l'autre, l'un à Rennes, l'autre à Paris, et se parlent à peine, doivent se retrouver pour partir à la recherche de leur père qui a disparu et ne répond plus aux appels. Sébastien Chassagne joue parfaitement l'insupportable cliché du Parisien important, toujours occupé.

Ça dure combien de temps ? 22 minutes.

On regarde ça où ? Sur My Canal (payant).

19. "Bondage", pour débrider vos journées

Ça parle de quoi ? Si vous vouliez vous changer les idées... Dans les quinze épisodes de "Bonding" (la saison 2 a été mise en ligne début janvier), on change d'univers : Pete, pas très aventurier, mais qui tente de percer dans le stand-up, trouve un boulot alimentaire en devenant l’assistant de sa meilleure amie, Tiff, l’une des dominatrices les plus recherchées de New York et par ailleurs étudiante en psychologie. Vous êtes prêts ?

Ça dure combien de temps ? 15 minutes.

On regarde où ? Sur Netflix (payant).

20. "Moustic en surf"

Ça parle de quoi ? Ceux qui connaissent l'esprit loufoque et déjanté de Groland passeront un bon moment devant le lunaire "Moustic en surf". On y voit Christian Borde, alias Jules-Edouard Moustic dans l'émission humoristique, visiter son coin fétiche, le Pays Basque, en costume, une planche de surf sous le bras.

Ça dure combien de temps ? Huit minutes.

On regarde ça où ? Sur My Canal (payant).