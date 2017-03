Marie-Claire Frédéric était l'invitée de François-Régis Gaudry dans "On va déguster" ce week-end. Voici une des recettes qu'elle nous livre, tirée de "Boissons fermentées"

Tepache mexicain, recette de Marie - Claire Frédéric extraite de son livre « Boissons fermentées naturelles » © Alternatives Gallimard

Le tepache est une boisson d’origine précolombienne, les Nahuas la préparaient à base de maïs.

Aujourd’hui, on peut l’acheter aux vendeurs des rues de Mexico et dans tout le pays. Très économique, elle a la particularité d’être faite avec la pelure de l’ananas. On y ajoute généralement de la cannelle. Elle peut-être pétillante ou non, et est toujours servie bien froide. Elle peut contenir de l’alcool, si on augmente la teneur en sucre et le temps de fermentation. Le rapadura (sucre non raffiné) donnera une couleur ambrée, et la cassonade une couleur plus claire.

Temps de fermentation : 2-5 jours

Pour 2 litres

Ingrédients :

1 ananas bio

200 g de sucre rapadura, muscovado,

ou de cassonade

2 l d’eau non chlorée

1 bâton de cannelle

• Éliminez une calotte de peau en haut et en bas de l’ananas. Pelez le fruit en laissant 1 cm de chair sur la peau. Vous pourrez manger le reste de chair de l’ananas, on n’utilisera que la peau. Découpez-la en bandes de 3-4 cm de long et mettez-les dans un bocal de 3 l à joint de caoutchouc.

• Faites dissoudre le sucre dans l’eau. Versez dans le bocal, ajoutez la cannelle, mélangez. Fermez hermétiquement. Laissez fermenter à température ambiante entre 2 et 5 jours selon la température.

Agitez le bocal une fois par jour.

Quand une mousse apparaît sur la surface, la fermentation est effectuée.

• À ce stade, vous pouvez boire la boisson. Elle ne sera pas pétillante.

• Pour la rendre pétillante, filtrez-la et mettez-la en bouteilles à joint de caoutchouc et fermeture mécanique.

Laissez encore 24 h à température ambiante puis quelques jours au frigo. Servez bien frais avec des glaçons.

