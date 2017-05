The Artist, c’est avant tout le pari osé d’un réalisateur : filmer à la manière des cinéastes du cinéma muet.

Hollywood, 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée du cinéma parlant va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va, elle, être propulsée au firmament des stars…

Murnau, Stroheim, Lubitsch et de nombreuses autres références cinématographiques se retrouvent dans le film, The artist, délicieux pastiche plein de poésie, de Michel Hazanavicius.

The Artist, en ciné-concert à l'Auditorium de Lyon avec l'Orchestre national de Lyon, est la promesse d'une magie cinématographique et musicale !

The Artist, c’est aussi un succès critique et populaire, avec six récompenses aux Césars et cinq aux Oscars, dont les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Jean Dujardin, meilleur acteur au Festival de Cannes. Aux côtés de la fabuleuse Bérénice Bejo, Dujardin offre un hommage drôle et bouleversant au cinéma muet et à ses acteurs.

Finalement, la force du film réside non pas tant dans la précision de la reconstitution que dans l’engagement d’un cinéaste qui a cru en sa tentative et qui s’est donné les moyens d’en réussir le pari :Jean A. Gili,Positif. Une fois n’est pas coutume, c’est donc un film muet contemporain qui sera accompagné, lors de ces séances exceptionnelles, par l’Orchestre national de Lyon. Ce sera l’occasion de déguster la délicieuse bande originale de Ludovic Bource, sacrée meilleure musique aux Golden Globes et aux Oscars.

