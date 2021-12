"The Crown", "Stranger Things" ou encore "Killing Eve" vont faire leur grand retour en 2022. Des préquels et spin-off sont également au programme. Découvrez les dates de sortie de ces séries tant attendues.

"The Crown", "House of the Dragon" et "Stranger Things" débarquent en 2022. © Capture d'écran

Malgré la crise sanitaire qui se poursuit, les tournages de séries ont largement repris cette année et 2022 s'annonce extrêmement riche en la matière. À commencer par une déferlante de nouvelles franchises à même de ravir les fans de fantastique et heroic fantasy : la série du "Seigneur des Anneaux" arrivera en septembre sur Amazon Prime, ce sera ensuite au tour d'"Obi-Wan Kenobi", avec Ewan Mc Gregor, de faire son entrée sur Disney +.

Mais la série la plus attendue, c'est "House of the Dragon", préquel de "Game of Thrones" dont l'action se situera 200 ans avant les évènements du Trône de fer mais dont HBO n'a pas encore précisé la date de diffusion.

Ces séries qui ont fait un carton et reviennent en 2022

Dès le 21 janvier, vous pourrez découvrir la quatrième et ultime saison d'"Ozark", scindée en deux parties. Netflix fait durer le plaisir sadique de voir la famille Byrde engluée dans son trafic de blanchiment d'argent pour des barons de la drogue.

Autre épilogue : celui de la série multirécompensée "Killing Eve", le 27 février sur BBC America puis Canal+. Dernier affrontement (peut-être fatal, qui sait ?) entre la tueuse psychopathe Villanelle et l'ex-agent du renseignement britannique Eve Polastri.

2022 verra aussi le retour de la bande d'ados de "Stranger Things". La saison 4 est attendue à l'été sur Netflix et s'articulera autour d'un spring break en Californie promis au désastre.

Last but but least, "The Crown" saison 5 arrivera début novembre sur Netflix. La comédienne Imelda Staunton, la Dolores Ombrage des "Harry Potter", sera la troisième actrice à prêter ses traits à Elizabeth II.