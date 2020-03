Continuer à chanter malgré le confinement, pour tous les artistes actuellement au chômage technique, c’est possible même à distance avec la technologie. Le chef d’orchestre Samuel Sené a rassemblé 135 musiciens et chanteurs dans un clip de confinement : ils y interprètent le tube de Queen "The show must go on”.

L'équipe de Chow must go on

Samuel Sené a fait appel à tous les artistes avec lesquels il a travaillé depuis 20 ans. Des musiciens, des chanteurs dont beaucoup sont issus des nombreuses comédies musicales qu’il a dirigées.

Il était impensable pour ce compositeur et directeur musical de rester les bras croisés pendant cette période de confinement. "J'ai fait des vidéos tuto", explique le chef d'orchestre, "pour que chacun travaille sa partie." Samuel Sené a reçu des centaines de fichiers, qu’il a fallu découper, assembler, et mettre en scène. "On était sur du 24/24, nuit et jour à se relayer."

"On est certes confinés mais on reste dans l'envie de faire notre métier !"

Le résultat est saisissant, l’émotion est au rendez-vous, on a vraiment l’impression que ces 135 artistes sont sur scène en même temps.